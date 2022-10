Bella Campos e MC Cabelinho assumem namoro após boatos rodarem a internet

Mc Cabelinho publica vídeo com Bella Campos a chamando de amor e internautas vão à loucura com casal

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 20h36

Nesta segunda-feira, 24, o músico Mc Cabelinho (26) e a atriz Bella Campos (23) assumiram de vez o namoro. Em um vídeo publicado no TikTok do funkeiro, o casal aparece cantando “Deixa Acontecer”, do grupo Revelação, dizendo frases românticas e se abraçando.

No vídeo, Bella canta enfatizando o trecho “a razão do seu viver sou eu”, enquanto Cabelinho dispara: “é mesmo!”. A atriz canta também uma versão personalizada da música, onde diz: “mas é que eu ‘não’ tenho medo de me apaixonar”, enquanto o amado reforça: “Eu também não tenho”.

Na legenda da publicação do TikTok oficial do MC, ele escreveu: “Minha gostosa”, além de chamar Bella de “preta” e “amor”, durante o vídeo. Cabelinho fez questão de tornar o romance público, mostrando em seu story do Instagram falando: “Pega então esse vídeo que eu larguei no app vizinho. Clica aí”, incluindo mãos em forma de coração.

Veja o vídeo de Mc Cabelinho assumindo o namoro com Bella Campos:



Bella Campos ostenta corpão impecável ao apostar em biquíni fininho em dia de praia: "Deusa master"

Nas fotos publicadas no feed do seu perfil oficial no Instagram, Bella Campos aparece usando um modelo cavado, enquanto renova o bronzeado e se hidrata com água de coco. "Carioca sim", afirmou a atriz na legenda da publicação.