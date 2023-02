Sem sutiã, Aline Mineiro quase mostra demais ao eleger top aberto: ''Que isso''

Ex-A Fazenda Aline Mineiro fez fotos ostentando corpaço em look ousado e chamou a atenção

A ex- A Fazenda Aline Mineiro (31) deu um show de beleza em novas fotos compartilhadas em sua rede social nesta terça-feira, 14. Exibindo o resultado de um ensaio arrasador, a musa roubou a cena e arrancou elogios dos internautas.

Nos registros, a influenciadora apareceu ostentando seu corpaço escultural em um look ousado e impressionou ao esbanjar seu decote bem marcado em um top brilhante.

Sem sutiã, Aline Mineiro quase mostrou demais e deixou sua marquinha de bronzeado em evidência nas costas. "Só porque viramos a madrugada fotografando hoje, relembrei um dos seus clicks maravilhosos @eutelesari", disse ela.

Ao verem a famosa plena nas fotos usando calça jeans, botas até o joelho e chapéu no cenário de barro, os seguidores logo resolveram elogiá-la. "Que isso, você apela", admiraram os fãs. "Gata viu", babaram outros.

Ainda nos últimos dias, Aline Mineiro recebeu mais elogios ao ostentar seu tanquinho em cliques com o shorts aberto. Usando um cabelo diferente, ela chamou a atenção ao exibir suas curvas saradas no ensaio.

Veja as fotos de Aline Mineiro:

Aline Mineiro revela que recebia investidas de apresentador casado

A ex-panicat e atriz, Aline Mineiro, contou que sofreu investidas de um apresentador famoso e muito bem casado. Apesar de não revelar o nome, ela contou detalhes do ocorrido no podcast "Não é nada pessoal".

A morena explicou como começou o contato entre os dois e o quão nova era: "Com 20 anos, tinha um apresentador famoso, que hoje está estourado, famosíssimo, ele passou um mês me mandando presentes da marca dele em casa e passou um mês querendo sair comigo. E um dia ele falou: 'Se encontra no hotel comigo'. Eu era solteira, ele não queria me pagar nem nada. Ele só queria sair comigo. Eu era muito ingênua na época".