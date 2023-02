Aline Mineiro abre o shorts jeans e quase mostra demais: ''Gata''

Ex-A Fazenda Aline Mineiro deixou escapar 'entradinha' ao posar de shorts aberto e top

A ex-A Fazenda Aline Mineiro (31) chamou a atenção nesta quarta-feira, 08, ao compartilhar fotos ousadas de um ensaio que fez usando pouca roupa.

Nos registros publicados pela modelo, ela apareceu com o visual diferente, de franja, e roubando a cena com seu corpaço torneado em um look cheio de atitude.

De shortinhos jeans aberto e um top, Aline Mineiro colocou seu corpaço para jogo nos cliques e arrancou suspiros ao deixar suas curvas saradas à mostra.

"Bom dia. Quem aí acordou motivado(a) hoje?", disse ela para os internautas. Nos comentários, ela logo recebeu respostas em forma de elogios. "Que gata", exclamaram os fãs. "Linda", falaram outros.

Veja as fotos de Aline Mineiro:

Aline Mineiro revela que recebia investidas de apresentador casado

A ex-panicat e atriz, Aline Mineiro, contou que sofreu investidas de um apresentador famoso e muito bem casado. Apesar de não revelar o nome, ela contou detalhes do ocorrido no podcast "Não é nada pessoal".

A morena explicou como começou o contato entre os dois e o quão nova era: "Com 20 anos, tinha um apresentador famoso, que hoje está estourado, famosíssimo, ele passou um mês me mandando presentes da marca dele em casa e passou um mês querendo sair comigo. E um dia ele falou: 'Se encontra no hotel comigo'. Eu era solteira, ele não queria me pagar nem nada. Ele só queria sair comigo. Eu era muito ingênua na época".