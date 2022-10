Sem nada por baixo, Deborah Secco choca com curvas saltando em vestido colado: ''A mais linda''

Em fotos de frente e de costas, Deborah Secco ostentou corpaço escultural em look justíssimo

Redação Publicado em 09/10/2022, às 08h02

A atriz Deborah Secco (42) impressionou ao surgir com um look arrasador em novas fotos em sua rede social. Neste sábado, 08, a famosa compartilhou cliques usando um vestido coladíssimo ao corpo e deu o que falar ao deixar suas curvas evidentes.

Nos registros feitos em um corredor, a artista roubou a cena ao esbanjar seu corpaço torneado em uma roupa justíssima. Aparentemente sem roupa íntima por baixo, Deborah Secco causou ao exibir suas costas desenhadas livres e seu bumbum empinado.

"Sabadando por aqui...", disse ela ao fazer poses e mostrando todo seu estilo ao combinar o vestido azul com sapatos e bolsa pretos.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a famosa de muitos elogios. "A mais linda", admiraram os fãs. "Meu deus", exclamaram outros ao vê-la.

Ainda nos últimos dias, Deborah Secco chamou a atenção ao surgir com um look todo vermelho de grife. Sem sutiã, ela ostentou seu decote perfeito na combinação.

Deborah Secco arrasa no Lipsync do Domingão Com Huck

Nas últimas semanas, a atriz Deborah Secco deu o que falar no Domingão com Huck. Além de arrasar na apresentação e levar o prêmio do Lipsync para casa, ela arrancou suspiros na rede social ao surgir com um look vinho decotado no limite.

