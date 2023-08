Sem medo, Angélica dá close e mostra o rosto: 'Linda'

De cara lavada, Angélica dá close e mostra o rosto em fotos bem de perto

A apresentadora Angélica chamou a atenção nesta quinta-feira, 03, ao compartilhar uma sequência de fotos de seu rosto. Iluminada pelo sol, a esposa de Luciano Huck surgiu deslumbrante, exibindo seus traços bem de pertinho.

Sem maquiagem, a famosa deu um show de beleza natural e impressionou. "A luz do sol que me ilumina", escreveu a ex-global ao revelar os registros de cara lavada.

Nos comentários, os fãs se mostraram admirados com ela. "Que olhos lindos", observaram. "Eu com um olho desse não fechava nem pra dormir", brincaram. "Linda", elogiaram outros.

Ainda nos últimos dias, Angélica encantou ao abrir seu álbum de viagem para Europa com a família em julho. É bom lembrar que, Angélica estava com a família em Porto Fino, na Itália. Por lá, ela curtiu momentos luxuosos e cheios de estilo. Inclusive, a loira encontrou a amiga Grazi Massafera e a filha dela com Cauã Reymond.

Veja as selfies de Angélica:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Será que Angélica e Luciano Huck já pensaram em se separar? Ela abre o jogo!

A apresentadora Angélica esbanjou sinceridade ao falar sobre o seu casamento com Luciano Huck e negou que eles já tenham pensado em se separar. Prestes a completar 20 anos de casados, eles lidam bem com as discussões comuns de casal e se fortalecem a cada ano.

Em entrevista na Revista Veja, Angélica foi questionada se já cogitou a separação e ela negou . “Nunca. Claro que a gente briga, temos personalidades fortes. Por isso, tentamos nos proteger duas vezes mais e não deixar o lado de fora invadir a relação”, disse ela.

Inclusive, o casal está planejando a comemoração dos 20 anos de união. “Quero muito comemorar os vinte anos juntos, em 2024. O Luciano talvez me mate por contar, mas a ideia é organizar uma nova festa de casamento”, afirmou ela, que teve três filhos com o marido: Joaquim, de 18 anos, Benício, de 15 anos, e Eva, de 10 anos.

Além disso, Angélica comentou sobre a proximidade dos 50 anos, já que ela vai completar a nova idade em novembro, e disse que se sente mais livre. “Passei a vida falando e me comportando como os outros queriam. Para se ter uma ideia, os figurinistas escolhiam minhas roupas até quando não estava trabalhando. Era cômodo. Agora, nesta nova fase, estou aprendendo a ser dona das minhas escolhas. Mas, apesar do prazer que essa liberdade me traz, não é simples. Um ano depois de sair da Globo, bateu aquela abstinência, um vazio. Sofri com a falta da rotina, da correria – isso somado à pressão externa por não estar na TV. A análise, a ioga e a meditação, que já fazia antes, me ajudam. Ainda não sinto o peso do envelhecimento, pode ser que mais para a frente aconteça. Hoje sou amulher que quero ser", declarou.