Sem maquiagem, Sofia Vergara deixa internautas babando em beleza natural ao celebrar aniversário

Atriz Sofia Vergara, famosa por Modern Family, impressiona internautas com beleza natural ao surgir sem maquiagem ou filtro

Nesta segunda-feira, 10, a atriz e apresentadora Sofia Vergara decidiu arrebatar os corações de seus seguidores! Em suas redes sociais, a famosa compartilhou alguns cliques sem maquiagem ou filtro e deixou os internautas completamente chocados com sua beleza natural e toda sua jovialidade ao celebrar a chegada de seus 51 anos de idade.

“Acordar aqui no meu aniversário de 51 anos! Ainda com saúde, sonhos, energia, (meus joelhos já doem, sim) mas com muita alegria de viver! Obrigada a todos pelas mensagens!!”, escreveu a atriz colombiana, em espanhol, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Nas fotos, Sofia Vergara aparece tirando uma selfie durante sua viagem pela Itália, na varanda de seu quarto de hotel, ostentando uma paisagem para lá de paradisíaca. Sem maquiagem ou filtro algum, a atriz deixa claro que ainda tem muita beleza natural para dar e vender.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para a beleza arrebatadora da atriz. “Meu Deus, parece que você ainda tem 30 anos”, disparou um internauta. “Por favor, não guarde o segredo de sua juventude! Revela, sem deixar escondido os bons hábitos, claro”, brincou uma outra usuária. “Ela está mais bonita com 50 do que eu com meus 25 anos”, comentou uma terceira seguidora. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Sofia Vergara.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sofia Vergara (@sofiavergara)

Com 50 anos, Sofia Vergara deixa seguidores chocados ao posar de biquíni

Não é a primeira vez que Sofia Vergara deixa seu corpão absurdo fazer os internautas desmaiar de tanta paixão. “Praia da brisa e mar”, escreveu a artista, em espanhol, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. O que chamou a atenção de seus fãs foi o corpaço que ela ostenta aos 50 anos de idade. Usando um biquíni preto, ela exibiu em frente ao espelho a cintura fininha que cultiva.