Com 50 anos, Sofia Vergara deixa seguidores chocados ao posar de biquíni

Atriz colombiana Sofia Vergara exibe cintura fininha aos 50 anos arranca elogio de seus seguidores

Mesmo com 50 anos, a atriz colombiana Sofia Vergara (50) ainda impressiona com seu corpão! Nesta quarta-feira, 28, a famosa que ficou conhecida por interpretar Gloria Pritchett na série Modern Family, encantou seus seguidores com uma foto de biquíni, onde exibiu toda sua boa forma.

“Praia da brisa e mar”, escreveu a artista, em espanhol, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. O que chamou a atenção de seus fãs foi o corpaço que ela ostenta aos 50 anos de idade. Usando um biquíni preto, ela exibiu em frente ao espelho a cintura fininha que cultiva.

Nos comentários, amigos, seguidores e até famosos brasileiros se manifestaram ao ver a beleza natural da colombiana. “Wowwww”, comentou a atriz Juliana Paes. “Você está insanamente linda!”, exaltou uma outra. “Você está tentando nos matar?”, exclamou uma terceira seguidora.

Veja a publicação de Sofia Vergara que, aos 50 anos, arrancou suspiros de seus seguidores e até mesmo de Juliana Paes pelo corpão escultural:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sofia Vergara (@sofiavergara)

