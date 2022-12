Juliana Paes incendeia a internet ao aparecer com look transparente

Atriz Juliana Paes aposta em look ousado transparente exibindo corpão e deixa seguidores babando

Nesta quarta-feira, 14, a atriz Juliana Paes (43) decidiu incendiar a internet ao apostar em um look super ousado! Deixando parte dos seios à mostra, a atriz surgiu em suas redes sociais com uma roupa transparente, deixando seus seguidores sem ar com tanta sensualidade.

Em cliques provocantes publicados em seu perfil oficial no Instagram, uma das maiores musas da televisão apareceu com um visual para lá de ousado, em uma piscina vazia, sensualizando para as lentes.

Nas fotos, ela apostou em um look todo azul e verde, realçando ainda mais o contraste com sua pele. Juliana compôs o outfit maravilhoso com uma saia verde brilhante e um top azul transparente, deixando parte de seus seios à mostra.

Os comentários foram inundados de elogios para a morena. “Linda demais”, “Sempre a mais bonita”, “Meu Deus, essas fotos me deixaram sem ar, literalmente”, foram apenas alguns dos muitos elogios que a atriz recebeu dos seus seguidores.

Veja a publicação de Juliana Paes com look transparente que deixou internet em chamas com tanta sensualidade:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paes (@julianapaes)



De barriga de fora, Juliana Paes ostenta tanquinho

Recentemente, a atriz Juliana Paes deu o que falar ao surgir vestindo um look cheio de estilo nas cores da bandeira. Nos registros publicados no feed de seu Instagram, a artista apareceu ostentando sua barriga sarada ao eleger um cropped tricolor e uma calça jeans de cintura alta com abertura nas coxas.