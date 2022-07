Sem camisa, Vitão relaxa em dia na praia

Vitão é flagrado durante passeio ao ar livre no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 14h53

O cantor Vitão (22) aproveitou o dia de sol no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado ao ar livre. Nesta quinta-feira, 7, ele foi fotografado ao curtir o dia na praia da Barra da Tijuca.

O artista foi visto relaxando em uma cadeira enquanto admirava a paisagem e também dando um mergulho no mar.

Vale lembrar que Vitão foi um dos finalistas da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. Ele ficou em segundo lugar na competição, que teve Vitória Strada (25) como a campeã.

Recentemente, ele foi questionado sobre usar maquiagem no programa e aproveitou para falar sobre sexualidade na web. "O meu questionamento é justamente sobre o conceito de sexualidade que a gente tem no nosso mundo. E como isso acaba encaixotando a gente de todas as formas, aprisionando a gente em muitos momentos. E como isso é um grande determinador social de respeito, poder, de como as pessoas te veem, te respeitam ou não. Será que isso não é muito mais uma criação social e religiosa do que de fato nossa natureza como ser humano? Talvez a gente seja menos complicado que isso, talvez a gente só goste de se encostar mesmo, de se amar, independente de gênero, roupa, de qualquer coisa", disse ele.

Fotos de Vitão em dia na praia:

Fotos: Dilson Silva / AgNews