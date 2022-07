Vitória Strada é a grande campeã da 'Dança dos Famosos'

Após os votos dos jurados e do público, Vitória Strada conquistou a maior nota e venceu a competição

Publicado em 03/07/2022

A grande final da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, aconteceu na noite deste domingo, 3, e Vitoria Strada foi a grande campeã da edição.

Os três finalistas da competição foram: Ana Furtado (48) e Leandro Azevedo, Vitão (22) e Gabe Cardoso, Vitória Strada (25) e Wagner Santos, e eles encantaram o público com a valsa e o samba.

Para julgar os artistas, além de Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, os atores Paolla Oliveira (40) e Murilo Benício (50) foram convidados para fazer parte da banca de júri.

Com as notas nas duas apresentações, Vitória ficou em primeiro lugar com 139.9 pontos. Vitão foi o segundo colocado com 139,7, e Ana ficou em terceiro, com 139.6.

Emocionada, Vitória recebeu o carinho da noiva, Marcella Rica (30), e beijou a amada no palco. A atriz então falou sobre vencer a competição e do amor pela amada. "Eu não tinha me preparado para isso [o discurso]. Estou muito feliz. A mensagem que fica é o amor, é o sentimento mais bonito do mundo. Ele em todas as suas formas, seja o amor com o amigo, o amor romântico, e ele faz o bem para o mundo, então a gente precisa celebrar cada vez que o amor acontece em todas as suas formas. É isso, é sobre o amor. Amem uns aos outros, o próximo, não critiquem a forma que o outro ama... ninguém está fazendo mal a ninguém", afirmou ela.

Confira o resumo das apresentações:

A primeira apresentação da noite foi a valsa e Ana abriu os trabalhos. Vitória foi a segunda a se apresentar na competição, e Vitão fechou os trabalhos.

Ana Furtado e Leandro Azevedo

"Hoje eu sei que nada para mim é impossível", disse a apresentadora, bastante emocionada.

Foto: Globo/Ellen Soares

Vitória Strada e Wagner Santos

"Me cobro muito, não consigo fazer nada pela metade. Toda semana é aquela corrida contra o relógio. Desesperador. Foi desafiador, mas muito terapêutico também", afirmou a atriz.

Foto: Globo/Ellen Soares

Vitão e Gabe Cardoso

"A Dança representa, para mim, um desses momentos na vida que a gente pode ser borboleta. Sair do casulo e se transformar. Consegui, literalmente, levantar, me reerguer mais forte e seguir com sangue nos olhos”, comentou o cantor, ao relembrar a trajetória que começou com uma queda e semanas com pontuações baixas. “Está me trazendo um forte acreditar em mim mesmo", disse o cantor.

Foto: Globo/Ellen Soares

Na segunda rodada da grande final, os três participantes voltaram ao palco e dançaram o samba. Os finalistas seguiram as mesmas ordens da primeira rodada e surpreenderam o público e os jurados ao mudarem de roupa no meio da apresentação.

Ana Furtado e Leandro Azevedo

"Leandro Azevedo dança muito!", disse Ana, ao elogiar o parceiro de competição.

Foto: Globo/Ellen Soares

Vitória Strada e Wagner Santos

"Antes de participar, a gente já acha que é difícil, mas, quando participamos, vemos o quanto é. Mas a gente cresce com a dor. A dança pode mudar a vida de todos vocês", confessou a atriz.

Foto: Globo/Ellen Soares

Vitão e Gabe Cardoso