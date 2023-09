Secou? Maraisa choca ao exibir barriga muito definida: ''Gata''

Com a barriga de fora, Maraisa choca ao exibir curvas bem mais secas definidas

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, chamou a atenção ao exibir sua barriga bem seca em novas fotos na rede social. Nesta terça-feira, 19, a sertaneja apareceu com um top de couro e deixou seu abdômen bem definido à mostra.

Nos bastidores de mais um show, a artista esbanjou sua beleza e se destacou com suas curvas esculturais. Abrindo o casaquinho cinza, do conjunto com a minissaia, ela arrancou elogios dos internautas ao exibir sua barriga desenhada.

"Pronta para o show de Campos Gerais-MG. Um pouco Johnny Depp do sertanejo, né?", escreveu ela na legenda dos cliques. Nos comentários, ela recebeu vários elogios. "A oitava maravilha do mundo", admiraram os fãs. "Gata", definiram outros.

Ainda nos últimos dias, a famosa causou com um look sem nada por baixo. Usando um conjuntinho recortado e com amarrações, Maraisa deu o que falar ao surgir sem calcinha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Maraisa se declara e faz revelações sobre o namorado

A cantora Maraisa fez uma nova publicação apaixonada para o namorado, o empresário Fernando Mocó, com quem assumiu relacionamento nos últimos meses. Nesta segunda-feira, 18, a famosa iniciou a semana se declarando e revelou um pouco sobre a relação deles.

Em um clique preto e branco, em que apareceu beijando o eleito, a sertaneja comentou como se sente com ele. Maraisa então contou que ele é bem preocupado com ela e a artista também falou sobre estar sempre pensando nele.

"Eu amo quando você atende minhas trezentas ligações diárias, eu amo a preocupação que você tem comigo em cada ida e cada chegada, amo dormir e sonhar com você… Amo quando você me tira da zona de conforto para viver uma vida onde sou mais feliz! Com você eu quero tudo, agora e pra sempre… Gratidão, Senhor, por todos os cuidados que tens na minha vida, e todas as vezes que eu for, guarde meu amor e me faça voltar para os braços dele, onde pra sempre eu quero ficar… Te amo, amor", escreveu para o amado.