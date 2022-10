Sasha Meneghel posta fotos ao lado do marido e web compara: ''Muito igual a Hailey Bieber''

Modelo Sasha Meneghel publica série de cliques e surge no maior chamego trocando beijos com o marido, João Figueiredo

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 11h23

A modelo Sasha Meneghel (24) arrancou elogios ao usar as redes sociais no domingo, 16, para compartilhar registros da última semana!

Nos cliques, publicados em seu feed no Instagram, a loira aparece exibindo looks e momentos de intimidade com o marido. Em algumas imagens, a filha de Xuxa Meneghel (59) e Luciano Szafir (53) aparece na companhia do amado, João Figueiredo (23), trocando beijos e carinhos.

Ao legendar a publicação, Sasha usou apenas emojis. Alguns internautas compararam Sasha com a esposa do cantor Justin Bieber, Hailey Bieber, nos comentários do post. "Nossa, muito igual a Hailey Bieber em algumas fotos", "Jurei que era a Hailey", "E eu pensando que era a mulher do justin kkkkkkk idêntica", "Toda vez que vejo uma foto da Sasha penso que é a Hailey Bieber".

Confira as fotos de Sasha Meneghel com João Figueiredo:

Sasha usa look decotado no casamento do pai, Luciano Szafir

A modelo Sasha Meneghel caprichou na escolha do look para prestigiar a cerimônia de casamento do seu pai, Luciano Szafir, com a madrasta, Luhanna Szafir (39). Após o evento, ela abriu um álbum de fotos nas redes sociais e o seu vestido chamou a atenção. Sasha escolheu um vestido azul claro em um tecido leve e com alças finas. O modelito ainda contou com um decote profundo nas costas dela, que ficaram à mostra.Nas fotos, a jovem apareceu em clima de romance com o marido, o cantor João Figueiredo, e também com seus familiares. “Que dia emocionante! Deus sabe o que passamos nesses últimos anos, e celebrar sua vida e o amor de vocês foi muito especial para mim”, disse ela.

