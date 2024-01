Sasha Meneghel exibe corpo escultural em dia de piscina: "Uma pintura"

Aproveitando as férias em Fernando de Noronha, Sasha Meneghel ganhou elogios ao surgir curtindo o dia ensolarado na piscina

Sasha Meneghel arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais neste sábado, 13, ao compartilhar novas fotos de sua viagem. Ela está passando alguns dias em Fernando de Noronha ao lado do marido, o cantor João Lucas, e alguns amigos.

Em seu perfil oficial no Instagram, a filha de Xuxa Meneghel exibiu seu corpo sarado ao surgir usando um biquíni azul à beira da piscina da pousada que está hospedada. Ao fundo também é possível ver a linda paisagem. Depois, Sasha também postou uma praia sentada na praia e do seu café da manhã

Nos comentários, os internautas rasgaram elogios para a loira. "Simplesmente a mais linda", disse uma seguidora. "Uma obra de arte", escreveu outra. "Maravilhosa", falou uma fã. "Perfeita", comentou mais uma. "Uma pintura. Gostosa, te amo", declarou João Lucas para a amada.

Recentemente, Sasha abriu o álbum de fotos da viagem para Noronha nas redes sociais. Nos registro, ela apareceu com um sorrisão no rosto enquanto arrasava de biquíni. Ela ainda fez questão de incluir uma foto com Bruna Marquezine, que apareceu agarradinha na amiga, e outra com seu marido, enquanto exibia as paisagens deslumbrantes do local.

Confira a publicação:

Marido de Sasha exibe novo visual ousado

O cantor João Lucas, marido de Sasha Meneghel, decidiu apostar em um novo visual! Nesta última sexta-feira, 12, o artista revelou seu mais novo corte de cabelo ousado e mostrou o resultado para seus seguidores nas redes sociais.

Preparado para sair de casa e jantar com sua esposa, João aproveitou para fazer alguns cliques no espelho e exibir seu novo corte. Ele optou por um mulet moderno, com a parte de trás do cabelo mais comprida e franja em corte reto na frente. "Cabelin novo e jantarzin com a gata", escreveu ele na legenda da sua publicação em seu perfil oficial do Instagram. Nos cliques, Sasha apareceu combinando looks com o amado, sendo que ambos apostaram em calças escuras e regata preta. Confira!