Sarah Andrade escolhe biquíni mínimo para renovar o bronzeado em cenário paradisíaco

A ex-BBB e influenciadora digital Sarah Andrade (31) apareceu nas redes sociais nesta última terça-feira, 08, e surpreendeu os fãs com novas imagens.

Nelas, Sarah renova o bronzeado em um cenário paradisíaco e usa um microbiquíni branco no modelo fio dental, que realçou sua beleza e esbanjou sensualidade.

Sarah também fez uma pose ousada, sentada em uma pedra. De lado, ela levantou uma das pernas e quase deixou a virilha à mostra.

A sua barriga sarada e os seios fartos também ficaram evidentes no clique. Ela olhou bem séria para a câmera e deixou os cabelos longos, soltos.

"Ela é praia, sol, mar, calor… Vocês também estão sentindo essa vibe do verão chegando?!", legendou ela na publicação em seu perfil no Instagram.

Prontamente, os seguidores dela a encheram de elogios. "Linda", disse uma. "Perfeita", escreveu outra. "Musa do verão", se derreteu uma terceira.

Completando 31 anos, Sarah Andrade dispara: ''Só tenho a agradecer''

Em seu Instagram, Sarah Andrade postou uma sequência de três registros de um ensaio que fez especialmente para celebrar a chegada do novo ciclo. Nas imagens, ela apareceu usando um look de couro vermelho e com a make da mesma cor.

“Hoje é um dia especial, meu aniversário e início de um novo ciclo”, começou na legenda. “Gosto de parar um tempinho e refletir tudo que vivenciei nesse último ano de vida”.

“Só tenho a agradecer por tantos sonhos realizados, conquistas, aprendizados, pelas pessoas que passaram pelo meu caminho. A vida é uma montanha-russa cheia de emoções e com o passar dos anos vamos ganhando experiência, maturidade e sinto que cada ano que passa tenho desenvolvido uma melhor versão de mim”, prosseguiu ela.

“Olho pra trás com sentimento de gratidão pela minha trajetória e por tudo que ainda está por vir. Feliz aniversário para mim!”, brincou ao final.