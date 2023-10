Saiba qual é a tatuagem nada discreta de Carol Castro

Carol Castro surge com shorts no limite e deixa à mostra sua tatuagem nada discreta

A atriz Carol Castro agitou as redes sociais nesta semana ao compartilhar fotos exibindo a sua tatuagem nada discreta na região da abdômen. A estrela apareceu só de top pink e shorts jeans no limite ao curtir um passeio pela cidade de São Paulo. Nos registros, ela exibiu a sua tatuagem no estilo tribal que tem logo abaixo do umbigo.

A tatuagem de Carol Castro é antiga e sempre chama a atenção quando ela mostra fotos com looks mais ousados. Há pouco tempo, ela contou a história de quando decidiu tatuar o desenho.

"Digo que comecei a fazer tatuagem cedo e parei cedo, porque depois dessa não fiz mais nenhuma (...) Eu tive minha infância em Natal. Depois que minha mãe se separou do meu pai, ela foi para lá para recomeçar a vida. Eu fiquei lá ao todo seis anos, mas fiquei indo e voltando para o Rio algumas vezes para morar com o meu pai (...) Na primeira vez, eu que pedi para ir morar com ele. Tinha toda uma questão de pensão alimentícia, de problema de grana, eu via que estava difícil para minha mãe me manter lá em Natal (...) E foi uma loucura por um lado (...) Ele tinha uma casa em Santa Teresa que tinha que subir 74 degraus. Era assim do lado da comunidade, tinha um funk louco todo final de semana e uma movimentação na rua que hoje eu acho que era uma boca de fumo. Uma outra realidade. E eu acompanhava meu pai no grupo de teatro dele, que começava meia-noite, sexta e sábado, e domingo, às 22h. Até o dia que eu quis fazer. Foi o momento mais mágico da minha estadia aqui", disse ela em uma conversa com Thais Fersoza no YouTube há alguns anos.

E continuou: "Depois de um ano, voltei para Natal, depois de ter feito teatro. Com dez anos tinha uma mecha loura quando não era moda, ouvia Nirvana e tinha outra cabeça (...) Com 11 voltei para o Rio, mas com a minha mãe. Depois vivi mais meio ano em Natal (...) Com 12 anos, minha mãe falou: '(...) precisamos ir para Bauru, você quer ir comigo ou voltar para o Rio?'. Eu falei: 'Acho que vou para Bauru'. Só que eu era um E.T. em Bauru. Lá, cidade do interior, se dividia entre os skatistas e os peões, galera de rodeio, que escuta outro tipo de som. Acabei indo para a galera do skate, que era meio a minha tribo. E aí tinha um grupo de meninas cuja chefe era a Carol Metanol, toda tatuada. Era uma gangue que queria me bater. Sabiam onde eu morava, faziam ligações, me fecharam uma vez na rua... Sofri um bullying muito louco. E aí, num ato de rebeldia, eu já estava com 14 anos, eu queria fazer um dragão, que ia das costas até a virilha. Mas eu não tinha dinheiro. Eu já vinha para o Rio trabalhar alguns finais de semana, aí juntei o dinheiro e fiz a minha tatuagem. Foi mais ou menos isso. Tem um porquê, sabe? Não foi do nada".

Por fim, ela explicou: "É a primeira vez que estou abrindo esse assunto tão profundamente. Eu podia ter enveredado por um caminho muito ruim. Mesmo. Entrado para o mundo das drogas. Tinha amigos e conhecidos que cheiravam cola. Eu só quis fazer uma tatuagem. Foi a minha forma de expressar um grito de rebeldia".

Atualmente, Carol Castro está de férias da TV após atuar na novela Amor Perfeito, da Globo.