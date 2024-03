Sabrina Sato eleva a temperatura com ensaio sensual em casa: "In natura!"

Sabrina Sato eleva a temperatura das redes sociais com ensaio fotográfico sensual em sua casa; web reage às fotos quentes!

A apresentadora Sabrina Sato mostrou todo o poder de sua beleza nas redes sociais. Nesta terça-feira, 5, a musa compartilhou um ensaio fotográfico super sensual que fez em sua casa e deixou seus fãs de queixo caído ao aparecer sem roupa nos cliques.

Em seu perfil oficial do Instagram, Sabrina posou com uma maquiagem leve e sem suas vestes, escondendo seu corpo apenas com uma cadeira de sua casa e o ângulo da câmera. Nos cliques, ela fez carão e se divertiu com a sessão de fotos.

"Agora em casa", escreveu a nova namorada de Nicolas Prattes na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores rasgaram elogios para os registros maravilhosos. "Produzida, sem produção… sempre linda", disse Luciele Camargo."Afff que DEUSA", declarou Deborah Secco."In natura!", escreveu um internauta. "Maravilhosa", disparou outro. "Perfeita demais", enalteceu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Sabrina Sato e Nicolas Prattes abrem álbum de fotos na Costa Rica

Após assumir seu romance com Nicolas Prattes, a apresentadora Sabrina Sato decidiu abrir um álbum de fotos de uma escapada romântica com o namorado. A famosa incendiou as redes sociais ao dividir alguns momentos de intimidade ao lado de seu novo amor e finalmente revelou sua rota romântica, a Costa Rica.

Depois de alguns dias de férias, onde só haviam compartilhado alguns vislumbres, Sabrina surpreendeu ao contar em suas redes sociais.o que eles aprontaram juntos durante esses dias de pura paixão. Além de curtirem banhos de piscina, o casal revelou alguns momentos românticos com muitos beijos em cachoeiras, praias e até passeios de helicóptero. O próprio ator pilotou a aeronave, aparecendo super apaixonado nos registros ao lado da apresentadora, trocando olhares e até dando uma mordidinha no lábio.

Da mesma forma, Sabrina decidiu expressar seu amor na legenda da publicação: “As 5:43h da manhã e a gente já ouvia e desejava Pura Vida. Pura vida na Costa Rica é ter a consciência que a vida é o que fazemos dela, além de apreciar as coisas mais simples, com felicidade e otimismo. Obrigada Nicolas meu coração”, ela finalizou com um emoji vermelho.