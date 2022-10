Sabrina Sato elege look rosa curtinho para apresentar programa no GNT: "Perfeita"

Apresentadora Sabrina Sato elegeu um look rosa curtinho para mais um dia de 'Saia Justa'

Redação Publicado em 06/10/2022, às 10h39

Na última quarta-feira, 5, a apresentadora Sabrina Sato (41) arrancou elogios na web ao mostrar seu look para apresentar o Saia Justa no GNT. Em suas redes sociais, Sabrina Sato compartilhou a produção pink para o programa.

No seu perfil do Instagram, Sabrina Sato compartilhou uma sequência de fotos mostrando a sua produção para o programa da última quarta-feira, 5.

A apresentadora apostou em uma combinação 'all pink', com minissaia e um casaquinho curto, completando a produção com um penteado simplista.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Sabrina Sato aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da apresentadora: "Linda demais", escreveu um. "Serve demais no look!", disse outro. "Perfeita", ressaltou o terceiro.

Veja o look de Sabrina Sato:

Sabrina Sato leva seu cachorrinho para votar nas eleições de 2022

Sabrina Sato foi votar no último domingo, 2, com uma companhia um tanto quanto inusitada. A apresentadora levou seu cachorrinho para escolher seus candidatos nas eleições de 2022 e foi fotografada com o animal no colo.

Sato levou Coco Prada, como é chamada sua cadela, até a zona eleitoral. Além disso, as duas estavam com o outfit combinando, com jaquetas jeans.