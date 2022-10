Sabrina Sato leva seu cachorrinho para votar nas eleições de 2022

Sabrina Sato é fotografada com seu cachorrinho no colo ao ir votar em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 02/10/2022, às 15h56

A apresentadora Sabrina Sato contou com uma companhia inusitada na hora de ir votar neste domingo, 2, para escolher seus candidatos nas eleições de 2022. Ela foi fotografada ao chegar em uma escola de São Paulo com seu cachorrinho no colo.

A estrela levou a cadela, chamada Coco Prada, até a zona eleitoral. Inclusive, as duas estavam com looks combinando. Sabrina e a cachorrinha usaram jaquetas jeans para participar da festa da democracia.

Sabrina Sato reflete sobre a maternidade

Há pouco tempo, Sabrina Sato contou sobre os questionamentos da maternidade. "Que mãe nunca se pegou pensando "Estou educando meus filhos para eles se amarem e se aceitarem do jeito que são independente de padrões externos de beleza e comportamento?" Ser mãe é se questionar o tempo todo e nunca ter a certeza se estamos tomando a atitude correta para ajudar nossos filhos a desenvolverem autoestima e auto confiança", escreveu ela.

Na sequência, ela completou a sua reflexão: "Nesse turbilhão de duvidas que é a maternidade, acredito que o melhor é sempre seguir nossa intuição e criar nossos filhos para que eles tenham liberdade de fazer as próprias escolhas!", concluiu.