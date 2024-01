Sabrina Sato e Gisele Bündchen têm cabelos tendência no Verão 2024; veja mais famosas

Verão de 2024 chega com novas tendências de cores para os cabelos; famosas como Sabrina Sato e Gisele Bündchen já aderiram ao visual

O Verão 2024 chegou com tudo e já lançou tendências no mundo da beleza, moda e cabelos —especialmente nas cores das madeixas. Famosas como Gisele Bündchen, Sabrina Sato, Anitta e até mesmo Jennifer Lopez já são inspiração para o momento.

De acordo com o hairstylist Alex Menezes, do Mega Studio Be Emotion, as apostas para a estação são o ruivo acobreado de Anitta e Sabrina Sato, que retorna após sucesso ser em 2023; o loiro dourado de Gisele Bündchen, que combina com o subtom de pele quente; e o castanho claro da cantora Jennifer Lopez, o mais democrático dos tons. As três cores realçam a luminosidade da época do ano.

O especialista explica que, quem quiser seguir a tendência, pode usar a colorimetria capilar a seu favor. "O cabeleireiro escolhe a coloração apropriada, aplica o produto de acordo com as técnicas desejadas e finaliza com cuidados pós-coloração", descreve ele. O procedimento costuma ser realizado após uma análise do cabelo e da pele do cliente.

Menezes ainda diz que, com a chegada do verão, a colorimetria fica ainda mais importante, já que é a época em que muitas pessoas vão para a praia ou piscina e ficam mais expostas ao sol, alterando o tom da pele de muitos.

"Durante o verão, a colorimetria torna-se crucial, pois as mudanças nos tons da pele, devido ao bronzeamento, exigem ajustes nas tonalidades capilares, a fim de manter a harmonia visual", acrescenta o hairstylist.

Ele explica que, mesmo com a colorimetria ainda são necessários cuidados com as madeixas para manter sua cor e saúde. "Durante o verão, os cuidados com os fios devem ser redobrados para evitar ressecamento do cabelo e desbotamento da coloração. Para isso, é importante usar produtos específicos, de preferência com proteção solar, que atuam na proteção e manutenção da cor."

