Ready To Wear - Verão 24 - São Paulo - Lino Villaventura

Uma teatralidade de vanguarda!

As coleções do estilista paraense Lino Villaventura (72) são muito mais uma experiência sensorial do que um simples compilado de peças desenvolvidas com base em uma referência específica. Vale frisar que a única referência que Lino precisa é a sua própria trajetória. Como um verdadeiro criador de arte, o estilista faz parte do grupo de vanguarda da moda brasileira desde o final da década de 1970 e suas produções manifestam esse elaborado repertório que se renova a cada temporada. Então, muito mais do que um ponto de vista específico, o estilista entrega técnica aliada à singularidade e ao alto valor criativo de suas peças. Embora um pouco mais contida do que as anteriores, a coleção apresentada na 56ª edição da São Paulo Fashion Week ainda possui a vibração teatral e divertida tão presente no trabalho do estilista.

Com fortes nuances dos anos 1980, a primeira parte da apresentação trouxe vestidos assimétricos em tons mais vívidos e combinados com meias-calças igualmente coloridas, seguindo para peças mais elaboradas tingidas de maneira artesanal e que uniam o design vanguardista de Villaventura com seu

afeto pelos processos manuais. Seguimos para um compilado mais denso, composto de peças em tons profundos e com texturas marcantes, especialmente, o plissado dramático, que é tão familiar ao repertório do estilista paraense. Ao final da apresentação, vestidos longos e fluidos repletos de delicadeza, mas pontuados pela sensualidade trazida pelos efeitos da transparência e pela modernidade dos recortes inusitados e das intervenções elaboradas. De quebra, o estilista entrou na passarela para celebrar os 45 anos de sua marca, sinônimo de sucesso!

FOTOS: GETTY IMAGES