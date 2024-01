Sabrina Sato celebra aniversário de 10 anos do sobrinho: "Amo como um filho"

Sabrina Sato celebra aniversário de 10 anos de seu sobrinho, Felipe, ao publicar linda homenagem nas redes sociais e resgatar fotos antigas; confira!

A apresentadora Sabrina Sato mostrou o seu lado titia coruja ao celebrar uma data muito especial para sua família. Nesta quinta-feira, 11, o seu sobrinho Felipe, filho de Karina Sato, está completando 10 anos de vida e ganhou uma homenagem muito especial de sua tia nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa compartilhou uma série de fotos do sobrinho ao longo dos anos. Nos registro, Felipe apareceu ainda bebê no colo de Sabrina, além de em outros diversos momentos com sua família, incluindo vários registros com sua prima, Zoe, fruto do relacionamento entre a apresentadora e o ator Duda Nagle.

Na legenda, Sabrina se declarou para o aniversariante com um texto emocionante. "Fefe, hoje você completa uma década de vida! 10 anos que você transformou a vida da nossa família pra sempre. E não foi apenas por ser o primeiro e tão esperado neto, sobrinho e filho, mas porque você já chegou arrancando sorrisos, unindo ainda mais a família e preenchendo de amor com sua alegria, luz e energia (e como tem energia, viu! hehehe)", iniciou.

Ela ainda fez questão de ressaltar as qualidades de Felipe. "Tenho muito orgulho do menino do bem que você é. Da sua generosidade, do seu carinho, cuidado e paciência com a Zozo, Manu e seus amigos. Você é um menino especial e quero que saiba que a tia vai estar sempre aqui por você, pra hora que precisar. Te amo como um filho! Comemore, brinque e sonhe muito meu sobrinho tão amado", finalizou Sabrina.

