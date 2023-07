Sabrina Sato dá show de elegância em novas fotos de viagem à Itália

A apresentadora Sabrina Sato esbanjou elegância ao publicar novas fotos na Itália e recebeu elogios de seus seguidores

Nesta quarta-feira, 19, Sabrina Sato deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos durante sua viagem à Itália. A apresentadora do programa “Desapegue se Puder”, do canal GNT, apostou em um look elegante com um acessório curioso para as fotos.

A mãe de Zoe surgiu em Roma andando por um parque. A estrela posou e fez carão para as fotos feitas por Pedro Arieta no meio das árvores. Ainda na postagem, Sabrina compartilhou um vídeo que aparecia comendo uma clássica pizza italiana.

A ex-esposa de Duda Nagle deu um show de elegância ao posar com um vestido decotado cor vinho e com detalhes em roxo e branco. Além de decotadíssimo, o vestido ainda possuía uma fenda lateral que destacava as pernas torneadas da musa. Sabrina ainda complementou o look com um cinto.

O que também chamou atenção foi o chapéu usado pela jurada do programa “The Masked Singer Brasil”. A peça era muito grande e tampava a cara da famosa na maioria das fotos feitas para o ensaio da viagem.

Os seguidores de Sabrina adoraram as fotos de viagem e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Poderosa por onde passa”, escreveu um fã. E outra seguidora comentou: “A dona de tudo”. Outra admiradora ainda aclamou: “Pensa numa moça bonita literalmente é ela, sempre trabalhando! Orgulho dessa moça”.

“Lindíssima! Como sempre”, ainda comentou uma fã. Outro seguidor declarou: “Rainha”. E uma admiradora ainda elogiou o chapéu exótico usado por Sabrina nos cliques: “Amei o chapéu”.

Esta não é a primeira vez que Sabrina posa em Roma. Na semana passada, a estrela roubou os holofotes ao posar esbanjando beleza pelas ruas da capital italiana. A apresentadora está na cidade gravando um quadro para o Fantástico e mostrou os bastidores em suas redes sociais.

Família!

Enquanto Sabrina está viajando a trabalho para a Itália, a pequena Zoe está aproveitando as férias ao lado do pai, Duda Nagle. Pai e filha encantaram ao surgirem em diversos momentos juntos nas redes sociais.

O pai coruja compartilhou uma foto em que aparecia dormindo no sofá de casa abraçadinho com a filha de quatro aninhos. "Férias cansa, né?! Não tem coisa melhor", escreveu o artista na legenda.