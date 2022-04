Renato Góes se derrete ao postar clique de Thaila Ayala: ''A mamacita tá on fire''

Na Bahia, atriz Thaila Ayala usou o mesmo vestido da influenciadora Jade Picon no 'Dia 101' no BBB 22 e foi clicada pelo marido, Renato Góes

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 08h29

O ator Renato Góes (35) usou suas redes sociais para exaltar a esposa, Thaila Ayala (36)!

Curtindo viagem para a Bahia com a família, o intérprete de José Leôncio na primeira parte do remake de Pantanal, exibida na TV Globo, se derreteu ao clicar a amada.

Em seu perfil no Instagram, o artista compartilhou a foto em que a musa aparece usando um vestido laranja coladinho, deixando em evidência suas curvas. O look é o mesmo usado por Jade Picon (20) no Especial Dia 101 do BBB 22, também usado pela empresária Kylie Jenner (24) em um post na web.

"A mamacita tá on fire", brincou Renato Góes na legenda da publicação.

Nos comentários, Thaila também deixou uma mensagem romântica: "Tem como não estar com você do meu lado". "É a Jade Picon??? Ahahahha tá com o mesmo vestido agora no BBB", reparou uma seguidora. "Deixa só a Thaila ver você postando foto da Jade", brincou outra. "Os irmãozinho do Chico só na espreita desse flerte do pai e da mãe", destacou uma terceira. "Que casal, meus caros", exaltou mais uma.

Thaila Ayala encanta ao mostrar o filho com Renato Góes

Thaila Ayala flagrou um momento fofo do marido, Renato Góes, brincando com o primeiro herdeiro do casal, Francisco, de quase 5 meses. Na imagem, o bebê aparece quase andando na barriga do papai. "Bom dia! Minha vida todinha em uma foto!", se declarou a famosa. "A gente não quer mais nada da vida", babou Renato.

