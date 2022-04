Na Bahia, Thaila Ayala mostra corpão de biquíni meses após dar à luz: ''Que mulher!''

Atriz Thaila Ayala publicou fotos de biquíni quase 5 meses após o nascimento do herdeiro com Renato Góes, o pequeno Francisco

CARAS Digital Publicado em 28/04/2022, às 11h10

A atriz Thaila Ayala (36) roubou a cena na web e deixou os seguidores babando ao postar fotos de biquíni!

Curtindo dias de descanso com a família em Trancoso, na Bahia, a famosa compartilhou registros em que aparece usando look de praia com cores bem vibrantes à beira-mar.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a famosa posou exibindo o corpaço quase 5 meses após o nascimento de seu primeiro herdeiro, Francisco, fruto de seu casamento com o ator Renato Góes (35).

Nos comentários da postagem, os seguidores destacaram a beleza da gata e até brincaram sobre o personagem de Renato na primeira parte do remake de Pantanal, José Leôncio. "Que mulher linda", "Perfeita como sempre", "Mamãe tá on", "Mulher tu não pariu um dia desses?! Como pode ser tão maravilhosa assim?! Eu hein! Toda poderosa. Afff", "Maravilhosa a mulher do José Leôncio", "Zé Leoncio tá bem na foto!",

Thaila Ayala surge coladinha com Renato Góes e Francisco

Após curtir noite romântica com o marido, Thaila Ayala encheu seu feed de amor ao posatr cliques com o marido, Renato Góes, e o filho Francisco dentro da piscina. Em outra imagem, o bebê aparece peladinho. “Família Ayala Góes. E um menino que ama ficar sem roupa!”, brincou ela.

Confira os cliques de Thaila Ayala de biquíni: