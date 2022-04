Em viagem, Thaila Ayala e Renato Góes curtem jantar especial: ''Date night''

Papais de Francisco, Thaila Ayala e Renato Góes tiveram um jantar romântico em Trancoso

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 09h23

Viajando em Trancoso, Thaila Ayala (34) e Renato Góes (35) aproveitaram para terem um jantar romântico.

Acompanhados do filho Francisco, de quatro meses, os papais deram um jeito de terem um momento sem o herdeiro para curtirem como casal.

Nesta terça-feira, 26, Thaila Ayala compartilhou fotos do encontro em sua rede social. "Date night", mostrou ela.

Em uma das fotos, a atriz apareceu mostrando o look no espelho e nas outras exibiu detalhes do jantar com o amado.

Ainda recentemente, Thaila Ayala compartilhou fotos de seu quarto "vale night" com Renato Góes. Em coletiva de imprensa de Pantanal, o ator revelou que levou a esposa "escondido" para o local durante as gravações.

Veja o date de Thaila Ayala e Renato Góes: