Regina Volpato renova o bronzeado na varanda de seu apartamento luxuoso

Esbanjando beleza natural, Regina Volpato renova o bronzeado com plenitude em 'quintal' de seu apartamento

A apresentadora Regina Volpato mostrou neste domingo, 12, como aproveitou o dia ensolarado e quente na cidade de São Paulo. Moradora de um apartamento de alto padrão, com uma área externa privativa, ela apareceu renovando bronzeado.

Após participar do Teleton, do SBT, a comunicadora apareceu relaxando e curtido seu momento de folga em seu lar. Usando um biquíni estiloso e chapéu na cabeça, a ex-funcionária da TV Gazeta esbanjou beleza natural.

"Domingo de sol! O que você está fazendo no calorzão?", contou Regina Volpato na legenda. Nos comentários, a famosa recebeu elogios. "Deusa master", admiraram os seguidores. "Lindíssima", babaram outros.

Vale lembrar que, om mais de 20 anos de carreira na televisão brasileira, Regina Volpato está de volta ao SBT. A apresentadora teve seu retorno à emissora de Silvio Santos anunciado na quarta-feira, 1º. Ela tinha deixado a casa em 2009. Nos últimos meses, ela recusou a proposta de redução salarial da Gazeta.

Regina Volpato no Onlyfans?

Poucas pessoas sabem, mas a apresentadora Regina Volpato (54) também é uma das famosas que decidiram entrar na onda do OnlyFans. Conhecida por estrelar programas femininos, a musa da TV tem disputado espaço com uma série de estrelas da plataforma de conteúdo adulto.

A chegada de Regina no Onlyfans aconteceu em fevereiro deste ano, ainda quando ela estava mais do que confirmada na grade da TV Gazeta. Na época, ela acabou atraindo críticas dos internautas por ser uma figura de destaque na televisão.

"Me vejo muito bem, uma mulher madura e bonita, não sei se é falta de senso ou autoestima (risos). Gosto da maneira que aprendi a me aceitar. Já entendi a dinâmica da vida. Me lapidei com muita terapia e vivência. Estou feliz e adoro ter a idade que tenho", disse ela em entrevista ao Uol.

Ela ainda aproveitou para fazer uma crítica a como a notícia acabou repercutindo. "E daí que eu tenho 54? E daí que sou jornalista? E daí se eu quiser sensualizar? Achei curiosa a maneira como a notícia impactou as pessoas", disparou.