De volta ao SBT, Regina Volpato já deixou programa na emissora no passado; saiba por que

Popular por apresentar o Casos de Família nos anos 2000, Regina Volpato revelou motivo de sua saída do SBT

Com mais de 20 anos de carreira na televisão brasileira, Regina Volpato (55) está de volta ao SBT. A apresentadora teve seu retorno à emissora de Silvio Santos (83) anunciado nesta quarta-feira, 1º. Ela deixou o SBT em 2009.

Na época, Regina revelou que pediu demissão do Sbt porque o programa Casos de Família havia se tornado "repetitivo" e que a rotina de gravações era cansativa. "O programa era um sucesso, mas, para mim, começou a ficar repetitivo".

"Sabe quando você vai ao automático? Eu já sabia o que ia fazer. Os encerramentos, que eram momentos muito importantes, eu achei que estavam me repetindo", contou ela, durante participação no podcast O Programa de Todos os Programas.

"Achei que eu já não estava fazendo jus àquele cargo. Então, eu me vi inteira ali. Já estava fazendo por fazer. Eu entendi que, para mim, aquele ciclo já tinha encerrado. Juntando com isso, eu tinha uma filha que estava entrando na adolescência e precisava aproveitar o momento", completou.

A apresentadora ainda revelou que chegou a ter uma conversa com Silvio Santos, que lhe perguntou o motivo real de sua saída. Segundo a morena, o empresário achou que ela poderia estar com depressão ou insatisfeita com o salário. "Tomei a decisão de não renovar", garantiu.

Desde o mês de julho Regina Volpato tem sido alvo de especulações sobre sua carreira após deixar a TV Gazeta, onde apresentava o programa Mulheres todas as tardes da emissora.

O momento de despedida contou com um video emocionante compartilhado por Regina em seu perfil do Instagram. Na gravação, ela agradeceu pelo carinho do público e dos colegas, disse que adorou ter feito parte da história do programa Mulheres.

“Preciso dizer que eu amei apresentar o Mulheres. Foram cinco anos e meio muito, mas muito marcantes para mim. Uma amiga me disse que me via assim tão à vontade que parecia que eu estava na minha casa recebendo visitas. Eu achei tão boa a comparação porque era assim mesmo. Aprendi, me emocionei, dei muita risada, comi comidas gostosas, aliás isso também me motivou a criar o 'Mais Um Pedaço', só comida gostosa. Agradeço a todos que recebi, todas as visitas”, disse ela.