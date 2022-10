Recém-separada, Maíra Cardi surge de lingerie e exibe o corpo sequinho

Maíra Cardi arranca suspiros dos fãs ao posar só de lingerie e ostenta a barriga musculosa

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 15h10

A coach Maíra Cardi (39) agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 13, ao mostrar seu corpo musculoso e sequinho. A morena apareceu só de lingerie e roupão ao posar no banheiro de sua casa.

Ela deixou à mostra sua barriga sarada e as curvas impecáveis do seu corpo. Na legenda, ela contou sobre a sua busca por saúde.

"Quando eu tinha 25 anos a menos do que hoje eu tinha certeza absoluta que minha genética nunca me ajudaria a não ter celulite, ou que era impossível ter a bunda dura e algumas coisas que quando somos novas desejamos mas não sabemos como, ou às vezes até achamos impossível uma vez que escutamos tanto sobre a tal limitação da genética…. Enfim longo papo, mas tive um câncer e depois disso minha SAÚDE mudou, para bem melhor pois fui me dedicar e estudar sobre a doença, e foi então que descobri e me apaixonei pela alimentação…. Você é o que você come", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maíra Cardi (@mairacardi)

Fim do casamento de Maíra Cardi e Arthur Aguiar

Maíra Cardi anunciou o fim do seu casamento com Arthur Aguiar no dia 6 de outubro por meio de um post no Instagram. Ela compartilhou uma foto do ex-casal e contou sobre o término.

“Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos”, disse ela.

Algumas horas depois, Arthur também falou do término em um post no Instagram com fotos da família. "Independente de estarmos juntos ou não no momento, seremos pra sempre uma família. Como eu disse ontem, a última palavra vem de Deus!!", escreveu Arthur Aguiar ao legendar a postagem.