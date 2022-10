Maíra Cardi choca ao revelar o valor altíssimo de boleto que vai ter que pagar

Após a separação de Arthur Aguiar, Maíra Cardi exibe os valores de boletos que precisa pagar e choca os internautas

CARAS Digital Publicado em 07/10/2022, às 15h21

A coach Maíra Cardi surpreendeu os fãs ao exibir o valor de um boleto que precisa pagar em breve. A estrela ficou impressionada com a quantidade de pessoas que passaram pelo seu perfil no Instagram após anunciar o fim do casamento com Arthur Aguiar e resolveu brincar dizendo que as pessoas deveriam ajudá-la a pagar os seus boletos. Assim, ela exibiu o valor de um boleto caríssimo que está pendente.

Maíra revelou que precisa pagar um boleto que ultrapassa o valor de R$ 1 milhão. “Tem boleto aí para eles pagarem? Abre aí que eu quero que vocês me ajudem a pagar esse boleto. A gente pode fazer um arrasta pra cima, inclusive. Quem ficar compadecido com o meu boleto que eu tenho que pagar... ele está vencendo”, brincou.

Logo depois, ela revelou o valor completo do boleto: R$ 1.171.322,95! “Se você acha que tinha problemas e boletos, você não sabe o que é problemas e boletos. Você pode me ajudar”, afirmou ela, que ainda mostrou outro boleto de R$ 137.309,52.

Maíra Cardi rebate curiosidade sobre o motivo da separação

Mais cedo, Maíra Cardi gravou stories no Instagram para rebater a curiosidade das pessoas sobre o motivo do fim do seu casamento com Arthur Aguiar. Ela afirmou que apenas os dois sabem o motivo para o fim da relação e que, ainda assim, existem duas versões da mesma história."Quando a gente separa, as pessoas encontram a gente e falam: 'Nossa, como é difícil e dolorido separar'. É óbvio, a gente, quando se casa, casa para sempre. A gente nunca acha que vai se separar. E quando você vai tomar essa decisão, somente os dois sabem o real motivo pelo qual se separaram. E com visões totalmente diferentes, são duas visões da mesma história", disse ela.

Logo depois, ela continuou contando e fez uma relação com um acidente de trânsito. "Além das que já existem e já são complexas o bastante. E como se não fosse desrespeitoso o suficiente, as pessoas começam a te bombardear de perguntas, teses e motivos. Sabe quando tem uma pessoa jogada no chão e você não sabe se tá morta, ferida, e começa a passar devagarinho com o carro, mas você não quer ajudar... como um abutre, você só quer se alimentar da dor daquela pessoa. E você nem percebe, é inconsciente. A gente vê uma desgraça e passa devagarzinho", afirmou.

