Vanessa Lopes exibe boa forma em novas fotos de biquíni: "Sendo feliz"

Ex-BBB 24 e influenciadora digital, Vanessa Lopes recebeu diversos elogios dos fãs ao compartilhar nova sequência de fotos nas redes sociais

Nesta sexta-feira, 14, Vanessa Lopes arrancou elogios dos fãs ao compartilhar uma sequência de fotos de momentos vividos por ela nos últimos dias. Nos cliques, a ex-BBB surgiu de biquíni e com amigos, impressionando pela boa forma.

“1-sendo feliz em Recife; 2-boliche com meus miglinhos; 3-eu e minha mania de flor no cabelo; 4-trilha no Rio de Janeiro; 5-pose para foto; 6-vista da trilha; 7-aula de muay thai; 8-selfie pós reunião; 9-gravação de comidinhas; 10-hora da beauty pro Altas Horas”, escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores da influenciadora não economizaram nos elogios. "Está linda demais", ressaltou uma internauta. "Sorrisão lindo", disse outra. "Que mulher", comentou mais uma.

Após tratamento, Vanessa Lopes fala sobre sua saúde

A influenciadora Vanessa Lopes está de volta para sua vida profissional e embarca em novos projetos. Após apertar o botão da desistência do BBB 24 em janeiro deste ano, ela se afastou das redes sociais temporariamente como parte de seu tratamento de um quadro psicótico agudo. Ao portal GShow, ela contou como está sua saúde atualmente.

"Me sentindo ótima, mais pronta para voltar ao trabalho, voltando com as redes sociais de pouquinho em pouquinho. Estou me sentindo ativa para trabalhar, viajar, fazer meus esportes. Tenho o acompanhamento médico e a família por perto, gosto ter meus pais por perto. Estou me sentindo com coragem de fazer tudo",disse.

Sobre o período longe das redes sociais, ela considera ter sido positivo. "A gente esquece de viver a vida, ficamos tanto naquela vontade e loucura de trabalhar, de gravar, que esquecemos como é viver sem estar gravando. Pude relembrar como é olhar os mínimos detalhes, até apreciar os momentos que estou nas redes", avaliou.

E completou: "Foi estranho porque trabalho com o que amo e quando trabalhamos com o que amamos, a gente se vicia. Amo a dança, sempre pesquisei danças nas redes sociais e não poder pesquisar era estranho, de onde ia pegar inspirações? Tive que dançar livremente. Não apaguei o aplicativo, tinha que ser forte o suficiente com ele ali e sem entrar. Preferi aprender a lidar".