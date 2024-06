Longe da TV, Carla Marins faz rara aparição com o marido

Longe das novelas há alguns anos, a atriz Carla Marins curte noite no teatro na companhia do seu marido. Saiba quem é

A atriz Carla Marins aproveitou a noite desta sexta-feira, 14, no teatro. Ela foi prestigiar a estreia da peça Não Me Entrego, Não, de Othon Bastos, no Rio de Janeiro, e contou com a companhia do seu marido, Hugo Baltazar.

Os dois são discretos com a vida pessoal e fizeram uma rara aparição juntos em um evento público. Na chegada ao teatro, eles posaram abraçados e esbanjaram romantismo.

Carla e Hugo, que é personal trainer, estão juntos desde 2006 e ele é 11 anos mais novo do que ela. Eles são pais de um menino, Leon.

Vale lembrar que Carla Marins está longe da TV desde 2021, quando atuou em Gênesis, da Record TV. Antes disso, ela atuou em Apocalipse, de 2017, Malhação, de 2012, e muitas outras novelas na Globo.

Hugo Baltazar e Carla Marins - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Boa forma de Carla Marins

Há algum tempo, a atriz Carla Marins surpreendeu os internautas ao colocar o corpão para jogo nas redes sociais. A estrela aproveitou um dia ensolarado para renovar o bronzeado na praia e atualizou seu feed no Instagram.

No novo post, ela montou um álbum de fotos de biquíni ao curtir o dia perto do mar da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nas fotos, a artista deixou à mostra seu corpo musculoso e definido ao usar o look mínimo.

“Domingo de sol e praia! Feliz demais em estar na minha melhor forma física e mental. Trabalho contínuo e focado com Baltazar Hugo”, disse ela na legenda.

Nos comentários, a artista foi muito elogiada pelos fãs. “Linda e bela”, disse um seguidor. “Maravilhosa”, afirmou outro. “Corpo maravilhoso”, declarou mais um.