De biquíni, Carla Marins exibe seu corpo musculoso na praia

Carla Martins ostenta o seu corpo definidíssimo ao surgir de biquíni mínimo em dia na praia: 'Melhor forma física e mental'

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 21h19

A atriz Carla Marins (54) surpreendeu os internautas ao colocar o corpão para jogo nas redes sociais. No último final de semana, a estrela aproveitou um dia ensolarado para renovar o bronzeado na praia e atualizou seu feed no Instagram.

No novo post, ela montou um álbum de fotos de biquíni ao curtir o dia perto do mar da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nas fotos, a artista deixou à mostra seu corpo musculoso e definido ao usar o look mínimo.

“Domingo de sol e praia! Feliz demais em estar na minha melhor forma física e mental. Trabalho contínuo e focado com Baltazar Hugo”, disse ela na legenda.

Nos comentários, a artista foi muito elogiada pelos fãs. “Linda e bela”, disse um seguidor. “Maravilhosa”, afirmou outro. “Corpo maravilhoso”, declarou mais um.

O trabalho mais recente de Carla Marins na TV foi na novela Gênesis, da Record TV, em 2021.

Fotos de Carla Marins na praia: