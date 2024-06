Virginia Fonseca se derrete por filha caçula, Maria Flor, e encanta web

Dividindo um momento delicioso com Maria Flor, Virginia Fonseca se derrete por filha caçula e encanta web com novos cliques da pequena; confira!

A influenciadora digital e apresentadora Virginia Fonseca mostrou o seu lado mamãe babona em novas fotos com sua filha caçula, Maria Flor, de 1 ano, fruto de seu relacionamento com Zé Felipe. Nesta sexta-feira, 14, a famosa dividiu um momento super fofo com sua herdeira e deixou a web encantada com os cliques publicados nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, a comandante do Sabadou com Virginia, do SBT, apareceu fazendo caretas com o rosto coladinho em sua filha. Nos registros, Maria Flor colocou o sorrisão pra jogo e esbanjou fofura com sua doçura.

Na legenda da publicação, Virginia se derreteu por sua pequena. "Uma Florzinhaaa, pequenininhaaa, maravilhosaaaaa. O sorriso gente", escreveu a nora de Leonardo.

Nos comentários, seus seguidores não conseguiram contar sua paixão pela dupla e rasgou elogios. "Amo vocês demais", escreveu o papai, Zé Felipe. "Ela é a cara do Zé haha", apontou a cantora Ana Castela. "Flor, simplesmente a maior", declarou um internauta. "Criança esculpida viu, essa foi desenhada literalmente!", enalteceu outro.

Além de Maria Flor, Virginia Fonseca e seu marido são pais de Maria Alice, que irá completar 3 anos em breve. O casal também espera por seu terceiro filho, José Leonardo, que nascerá ainda este ano.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia Fonseca revela tradição com suas filhas

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao responder uma pergunta de um fã sobre uma tradição de sua casa. Ela mostrou que ensinou suas filhas a pedirem benção para os pais na rotina diária.

Então, um fã questionou o motivo para as meninas pedirem a benção no meio da tarde. “Por que pede benção a elas esse horário?”, perguntou o seguidor. E ela respondeu que a tradição envolve qualquer saída de casa. “Porque elas vão sair de casa para ir para o hipismo”, disse ela.

Logo depois, ela explicou a tradição. “Aqui em casa não dorme sem pedir benção! Quando acorda, tem que pedir benção e quando vai sair de casa tem que pedir benção”, afirmou.