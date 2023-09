Rebeca Abravanel passa por transformação e impressiona ao exibir novo visual: “Não reconheci”

Herdeira de Silvio Santos, Rebeca Abravanel dá um show de beleza ao renovar o visual e surgir com os fios loiríssimos

Nesta sexta-feira, 01, Rebeca Abravanel, uma das herdeiras de Silvio Santos, decidiu passar por uma transformação em seu visual e deixou seus seguidores nas redes sociais impressionados! A apresentadora, que comanda o famoso ‘Roda a Roda’ no SBT, abandonou os cabelos castanhos e surgiu com os fios loiríssimos.

A apresentadora, que costuma ser discreta e compartilhar raros vislumbres de sua vida pessoal, surpreendeu ao dividir o novo visual através de seu perfil oficial no Instagram. Direto do salão, Rebeca publicou um clique encantador em que apareceu posando com os cabelos mais curtos e contornado por tons de loiro.

“Nova cor”, a herdeira legendou em inglês e ganhou muitos elogios nos comentários da publicação: “Não reconheci de primeira”, um seguidor ficou impressionado com a mudança. “Está ainda mais linda, só que agora ficou mais parecida com a Patrícia Abravanel”, outro fã apontou semelhança entre as irmãs. “Totalmente diferente”, opinou mais uma. "Achei que era a Patrícia", disse outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rebeca Abravanel (@rebecaabravanel)

Vale lembrar que, além do prestígio nas telinhas do SBT, Rebeca também tem sucesso em sua vida pessoal. A apresentadora é casada com o jogador de futebol Alexandre Pato desde junho de 2019, quando trocaram alianças em uma cerimônia intimista na mansão da família. O casal é discreto e compartilha pouco de sua vida pessoal nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rebeca Abravanel (@rebecaabravanel)



Rebeca Abravanel passou por transformação no visual recentemente:

Antes de ficar loiríssima, Rebeca Abravanel passou por outra mudança em seu visual. A apresentadora escureceu os fios, que tinham luzes discretas e também passou a tesoura no cabelo! Na ocasião, a herdeira de Silvio Santos recebeu uma chuva de elogios pela transformação, mas parece que ela sentiu saudades e decidiu iluminar os fios novamente.