Rainer Cadete leva os fãs à loucura com clique ousado: "O calor aumentou"

O ator Rainer Cadete deixou os fãs eufóricos ao publicar nas redes sociais uma foto completamente sem roupa

Rainer Cadete levou os fãs à loucura ao compartilhar um clique ousado em suas redes sociais nesta quinta-feira, 16. Devido ao forte calor que está fazendo no país nos últimos dias, o ator mostrou como está se refrescando.

Em seu perfil oficial no Instagram, o artista, que está no ar na novela 'Terra e Paixão', da TV Globo, interpretando o personagem Luigi, surgiu completamente sem roupa, e cobrindo suas partes íntimas com uma toalha.

"Só assim pra aguentar esse calor!", confessou ele na legenda da publicação, deixando os seguidores completamente eufóricos. "Aqui o calor aumentou…", disse uma seguidora. "Meu celular até travou na foto", contou outra. "Isso não se faz com ninguém! Que homem", comentou uma fã. "A ideia era reduzir o seu calor aumentando o meu, é isso? Deu certo", brincou mais um.

Recentemente, Rainer chamou a atenção ao ser flagrado em uma praia do Rio de Janeiro enquanto gravava uma cena de 'Terra e Paixão'. O ator chegou ao local de terno e tirou o look para ficar apenas de sunga antes de entrar no mar. Entre uma cena e outra, ele apareceu dando risadas com a equipe e ainda ostentou o seu físico impecável ao surgir com o look mínimo após o mergulho no mar.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rainer Cadete (@rainercadete)

Rainer Cadete desabafa após filho ser alvo de racismo

Pai de um adolescente negro de 16 anos, o ator Rainer Cadete se preocupa com a forma como a temática do racismo costuma ser tratada na sociedade. Em entrevista à revista CARAS, ele revelou que o filho já foi vítima de descriminação na escola. . "Ainda precisamos caminhar bastante, isso é um problema sério", declarou.

"Pessoas pretas morrem diariamente neste País. Meu filho já sofreu racismo algumas vezes na escola e foi difícil. É um assunto muito complexo. O primeiro passo é saber que ele existe e que foi construído. E do mesmo jeito que foi construído, pode e deve ser destruído também", completou. Veja a declaração completa!