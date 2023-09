Rainer Cadete exibe sua boa forma ao ser flagrado em gravação na praia

No ar como o Luigi da novela Terra e Paixão, Rainer Cadete se diverte ao gravar cena na praia com look mínimo

O ator Rainer Cadete teve uma gravação fora do comum nesta terça-feira, 5. Ele foi flagrado ao gravar uma cena para a novela Terra e Paixão, da Globo, em uma praia no Rio de Janeiro. O artista chegou ao local de terno e tirou o look para ficar apenas de sunga antes de entrar no mar.

Entre uma cena e outra, ele apareceu dando risadas com a equipe e ainda ostentou o seu físico impecável ao surgir com o look mínimo após o mergulho no mar.

Atualmente, Rainer Cadete interpreta o divertido Luigi na novela Terra e Paixão. O personagem conquistou os telespectadores com suas armações e o tom cômico de suas cenas, principalmente quando está com a personagem Anely (Tata Werneck).

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews

Você sabia? Rainer Cadete é pai de um adolescente

O ator Rainer Cadete é pai de Pietro, de 16 anos, fruto do antigo relacionamento com a bailarina Lily Alvez. Recentemente, os dois fizeram um ensaio fotográfico juntos para Revista CARAS e falaram sobre a relação de pai e filho. “Quando ele nasceu, eu tinha 19 anos. Ser pai nessa idade me amadureceu. Me trouxe a ideia de que eu não posso não dar certo”, conta.

Com o passar dos anos, os aprendizados como pai lhe permitiram viver uma experiência que é privilégio de poucos: a forte cumplicidade com o herdeiro. Inclusive, desde 2020, Rainer divide a casa e a rotina com Pietro, o que intensificou ainda mais o relacionamento entre pai e filho. “Temos uma relação de amizade muito forte, uma comunicação transparente. Mas também sou o pai, então, fico atento às oportunidades de desenvolver o caráter, os talentos e a força dele”, explica o artista, que recebe elogios e homenagens do jovem. “Ele sempre esteve presente e deu o máximo para estampar um sorriso no meu rosto. Sempre conseguiu”, declara Pietro.

FOTOS: MARCIO FARIAS; STYLING: SAMANTHA SZCZERB; BELEZA: DAIANNE MARTINS; AGRADECIMENTOS: DLZ, AMIL, HERMES INOCENCIO, HANDRED, PORTINHO RJ