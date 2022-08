Rafa Kalimann surge de biquíni mínimo ao curtir dia de sol

Rafa Kalimann atrai os olhares ao surgir de biquíni prateado durante viagem para Salvador, na Bahia

CARAS Digital Publicado em 04/08/2022, às 11h47

A apresentadora e influenciadora digital Rafa Kalimann (29) elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar o seu corpo sarado durante uma viagem para Salvador, na Bahia. Na última quarta-feira, 3, ela aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado e exibiu a sua boa forma.

Nas imagens, compartilhadas nos stories do Instagram, a musa apareceu de biquíni prateado ao curtir um momento de encontro com seus amigos e tomar alguns drinks.

Rafa Kalimann revela medo inusitado

A influenciadora digital Rafa Kalimann (29) surpreendeu o público e o apresentador Marcos Mion (43) ao contar sobre uma fobia que tem. Amodelo revelou que tem medo de música eletrônica.

"Rafa, você sabe que aqui no programa, quando você vai colocar as mãos na caixa, você tem que usar um fone com música alta", brincou ele. "É só não ter música eletrônica", rebateu ela.

"Como uma pessoa desenvolve medo de música eletrônica?", questionou Mion. "Eu não sei o que rolou. Eu faço terapia para tentar entender [o motivo desse sentimento]", disse ela. "Se estou em um restaurante, e está tocando eletrônica no fundo, eu falo: 'Oi, tudo bem? A gente pode trocar? Toca um sertanejo, um pagode", explicou ainda.

