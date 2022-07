Rafa Kalimann deixa Marcos Mion chocado ao revelar medo inusitado no 'Caldeirão'

Influenciadora digital Rafa Kalimann revela fobia diferente em participação no 'Caldeirão com Mion' e conta que faz tratamento

CARAS Digital Publicado em 09/07/2022, às 19h15

A influenciadora digital Rafa Kalimann (29) surpreendeu o público e o apresentador Marcos Mion (43) ao contar sobre uma fobia que tem.

Durante participação no quadro Toque de Caixa, no programa Caldeirão com Mion, exibido neste sábado, 09, a modelo revelou que tem medo de música eletrônica e deixou o comandante da atração perplexo com a revelação, que aproveitou para tirar sarro dela.

"Rafa, você sabe que aqui no programa, quando você vai colocar as mãos na caixa, você tem que usar um fone com música alta", brincou ele. "É só não ter música eletrônica", rebateu ela.

"Como uma pessoa desenvolve medo de música eletrônica?", questionou Mion. "Eu não sei o que rolou. Eu faço terapia para tentar entender [o motivo desse sentimento]", disse ela. "Se estou em um restaurante, e está tocando eletrônica no fundo, eu falo: 'Oi, tudo bem? A gente pode trocar? Toca um sertanejo, um pagode", explicou ainda.

O ator Silvero Pereira, o Zaquieu de Pantanal, também contou sobre seu maior medo: sapos. "Quando eu era criança, um sapo correu atrás de mim", falou o artista. "Já está explicado", brincou Mion.

Rafa Kalimann fala sobre personagem em série da Globo

Durante o programa, Rafa também falou sobre sua estreia como atriz em participação na série Rensga Hits!, do Globoplay. "Rensga é do universo sertanejo, fala sobre o feminejo, que são mulheres que cantam música sertaneja e foi gravada em Goiânia. É uma série muito legal, uma história maravilhosa", começou falando.

Questionada por Mion sobre sua personagem, ela contou detalhes: "A minha personagem é a Paloma, ela é uma influencer goiana, e ela apresenta um festival de cantores". "Você gosta do mundo sertenajo, né?", pergunta Mion. "É meu mundo. Eu nasci ali, cresci ouvindo música sertaneja, cresci na moda de viola. Então, foi muito gostoso. Quando eu recebi o convite, eu falei: 'to em casa'".

