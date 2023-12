Rafa Kalimann ostenta sua beleza em dia na praia no RJ

A influenciadora digital e ex-BBB Rafa Kalimann foi até uma praia no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado na reta final do ano de 2023

A influenciadora digital e ex-BBB Rafa Kalimann já está com o bronzeado em dia para curtir a virada de ano. Nos últimos dias de 2023, ela foi com sua família e amigos para uma praia no Rio de Janeiro.

A beldade foi flagrada com biquíni prateado enquanto se refrescava no mar e em uma ducha na orla. Nas imagens, os paparazzi registraram toda a beleza dela, já que a musa deixou à mostra sua barriga reta e as curvas impecáveis.

Vale lembrar que Rafa Kalimann vai atuar em uma novela da Globo em 2024. Ela foi escalada para o elenco de A Família É Tudo, que é a próxima novela das 7.

Fotos: Delson Silva / AgNews

Rafa Kalimann revela como descobriu traição

A influenciadora digital e ex-BBB Rafa Kalimann surpreendeu ao contar que já foi traída por um ex-namorado e descobriu de um jeito inesperado. Em participação no programa Sobre Nós Dois, do GNT, ela revelou que descobriu a traição ao mexer no celular do ex. Porém, ela não revelou o nome do namorado da época e nem quando isso aconteceu.

O assunto surgiu quando Manu Gavassi, que também estava na atração, revelou que já mexeu no celular de ex-namorados. Então, Rafa disse que já descobriu uma traição ao fazer isso. “Já aconteceu comigo em um relacionamento, que eu não mexo, não gosto de mexer até porque eu tenho medo de achar. Vai que eu acho e vou ter que lidar com isso. Peguei o telefone por um outro motivo. Pedi: ‘Posso passar isso pro meu telefone?’. Ele falou: ‘Pode passar, fique à vontade’˜, afirmou.

E completou: “Ele recebeu uma mensagem de uma mulher, uma ex dele, na hora que eu estava com o telefone selecionando as fotos para passar para mim. Era uma resposta comprometedora, dava para ver que era uma resposta. Eu abri na hora, não era coisa boba, era coisa de meses. Era coisa séria. Não era uma mensagem de: ‘Que bom que você está bem’. Que eu poderia falar ok, ou uma outra situação”.