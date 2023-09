Rafa Kalimann revela como descobriu uma traição

Rafa Kalimann abre o jogo sobre como descobriu uma traição de um ex-namorado

A influenciadora digital e ex-BBB Rafa Kalimann surpreendeu ao contar que já foi traída por um ex-namorado e descobriu de um jeito inesperado. Em participação no programa Sobre Nós Dois, do GNT, ela revelou que descobriu a traição ao mexer no celular do ex. Porém, ela não revelou o nome do namorado da época e nem quando isso aconteceu.

O assunto surgiu quando Manu Gavassi, que também estava na atração, revelou que já mexeu no celular de ex-namorados. Então, Rafa disse que já descobriu uma traição ao fazer isso. “Já aconteceu comigo em um relacionamento, que eu não mexo, não gosto de mexer até porque eu tenho medo de achar. Vai que eu acho e vou ter que lidar com isso. Peguei o telefone por um outro motivo. Pedi: ‘Posso passar isso pro meu telefone?’. Ele falou: ‘Pode passar, fique à vontade’˜, afirmou.

E completou: “Ele recebeu uma mensagem de uma mulher, uma ex dele, na hora que eu estava com o telefone selecionando as fotos para passar para mim. Era uma resposta comprometedora, dava para ver que era uma resposta. Eu abri na hora, não era coisa boba, era coisa de meses. Era coisa séria. Não era uma mensagem de: ‘Que bom que você está bem’. Que eu poderia falar ok, ou uma outra situação”.

Rafa Kalimann está solteira

Nesta semana, Rafa Kalimann confirmou o fim do namoro com o empresário Antônio Palhares. Após mais de um mês sem aparições ao lado do bonitão, seguidores começaram a questionar se os dois estão bem. Foi então que ela gravou um vídeo se pronunciando sobre o tema.

"Aprendi que dentro de um amor maduro cabe antes de mais nada o desejo e vontade de ver o outro feliz, sem posse, sem egoísmo. E eu amo muito o Antônio, ele é uma das pessoas mais incríveis que conheço e isso é unanime, todas as pessoas podem falar o quanto ele é doce, gentil, generoso, ele é incrível. Um ser humano muito evoluído e admirável", começou ela.

A artista então disse que sempre se culpa muito por não estar 100% dedicada a alguma coisa. "Eu tenho uma coisa dentro de que o não conseguir estar presente, me fazer presente e ser completa como eu sei que posso ser, me gera culpa. E eu preciso olhar para esse lugar com muita atenção. Não tenho conseguido estar presente em absolutamente tudo, isso envolve trabalho, estudo, família", disse ela.

"Estava agora no telefone com o Antonio e acho que é justo e até necessário falar para não criarem narrativas que não são reais. Tenho aprendido muito e preciso aprender cada vez mais. Aprendi que, dentro de um amor maduro, cabe a vontade de ver o outro feliz. Sem posse, sem egoísmo, em um lugar de cuidado mesmo. Amo muito o Antônio. Ele é uma das pessoas mais incríveis que conheço e isso é unânime", concluiu ela.