Rafa Kalimann impressiona ao ostentar pernas torneadas em clique só de roupão

A influenciadora digital e ex-BBB Rafa Kalimann surgiu só de roupão nos bastidores da gravação do quadro Dança dos Famosos, da Globo

Rafa Kalimann chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 15, ao compartilhar um clique nos bastidores da gravação do quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão com Huck, da TV Globo.

No clique publicado no feed do Instagram, a influenciadora digital e ex-participante do BBB 20 aparece fazendo pose em um sofá, usando apenas um roupão azul. A peça e a posição da famosa deixou em destaque suas pernas torneadas.

Ao postar a imagem, Kalimann refletiu sobre sua participação na competição. "Tô aqui pra gravar mais uma apresentação do dança e quero me abrir um pouquinho aqui pra vocês (confidencial, tá?). Hoje eu cheguei e percebi que estamos chegando na reta final, me deu um frio na barriga como no dia que aceitei o convite, notei que fiquei triste com a ideia de finalização, com isso me veio em mente a dimensão dessa experiência pra mim", começou.

"Lógico que é ainda mais motivador estar vivendo isso em um dos programas de maior audiência na tv no Brasil, na emissora que chega na casa de quase todos, mas não se trata só disso. É meio difícil explicar, sabe? Eu chego aqui nos estúdios e qualquer problema fica lá fora, eu sou feliz quando vejo cada pessoa da produção, quando mesmo com horas de espera, de caracterização a gente ri, ouve histórias, conhece quem trabalha aqui há 10, 20, 30 anos, quando estou fazendo meu cabelo e tenho a chance de conhecer mulheres que trabalhando aqui formaram seus filhos", acrescentou.

Ela também deu detalhes sobre como se sente com essa nova experiência. "Sou feliz quando finalizo um ensaio e consigo concluir um passo novo (nessa hora me dou um açaí com granola de presente), quando noto que estou com o corpo ativo, que sinto até a ponta dos dedos da mão, quando meu professor fala: o ritmo dessa semana é… e meu coração dispara, sem saber se vou conseguir, quase um desespero motivador, essa sensação é impagável. Sou feliz quando percebo que essa semana foi mais natural que a outra e isso é resposta de constância e entrega, a dança tá ficando mais viva, tem evolução."

Por fim, Rafa incentivou os fãs a serem ousados. "Que bom sentir a adrenalina, o deslumbre, que bom não perder o brilho nos olhos fazendo algo. Como amo o novo, o inesperado, o que é fugaz, que chama como um ímã. Mesmo que seja difícil (respeitando cada dia mais) a dança tá transformando minha vida. - e eu não estou exagerando, juro! Eu não sabia se seria possível, eu só sabia que eu queria fazer, e fiz. E tô fazendo, vou fazer agora de novo, e espero continuar levando isso pra minha vida. Tenham mais coragem que medo, confiem na intuição de vocês, sejam OUSADOS e entusiasmados, só não parem de tentar sentir o que pode ser pulsante", completou.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Rafa Kalimann se declara para o namorado

Nesta última segunda-feira, 12, a apresentadora e ex-participante do Big Brother Brasil 20, Rafa Kalimann, usou suas redes sociais para se declarar para o namorado. Ela publicou os bastidores de um vídeo que seu namorado, o empresário Antônio Bernardo Palhares, fez para comemorar o Dia dos Namorados e demonstrou todo seu amor.

"Oi. Esse ainda não é um vídeo de Dia dos Namorados, é um trecho dos bastidores da homenagem linda e inesperada que você me fez ontem e que eu tenho mostrado até pra moça do caixa da papelaria que fui hoje. Tô boba com isso ainda, fiquei sem acreditar. Quero compartilhar. Sei o que foi pra você ligar a câmera, deixar o Antônio discreto de lado um pouco, puxar o Moacir e fazer esse vídeo pra me arrancar um sorriso largo, como você busca fazer todos os dias como hoje no café da manhã, como o colo de ontem à tarde, como o extremo cuidado, desde o dia que a Bahia quis abençoar esse 'acaso'. Que forte ter deixado gritar minha intuição que me levou pra lá, eu precisava ter te conhecido. Te respondi que você foi a resposta, e foi [...]", escreveu ela em um trecho.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!