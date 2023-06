Rafa Kalimann encanta com vídeo do namorado: ‘Tô boba’

Ex-BBB Rafa Kalimann compartilha bastidores de homenagem que Antônio Bernardo Palhares fez para amada

Nesta segunda-feira, 12, a apresentadora e ex-participante do Big Brother Brasil 20, Rafa Kalimann, usou suas redes sociais para dar inveja a todos os solteiros! A modelo publicou os bastidores de um vídeo que seu namorado, o empresário Antônio Bernardo Palhares, fez para a amada, para comemorar o Dia dos Namorados. Bastante apaixonada, a influenciadora digital se declarou de forma apaixonante para o affair.

“Oi. Esse ainda não é um vídeo de Dia dos Namorados, é um trecho dos bastidores da homenagem linda e inesperada que você me fez ontem e que eu tenho mostrado até pra moça do caixa da papelaria que fui hoje. Tô boba com isso ainda, fiquei sem acreditar. quero compartilhar”, começou a apresentadora, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

“Sei o que foi pra você ligar a câmera, deixar o Antônio discreto de lado um pouco, puxar o Moacir e fazer esse vídeo pra me arrancar um sorriso largo, como você busca fazer todos os dias como hoje no café da manhã, como o colo de ontem à tarde, como o extremo cuidado, desde o dia que a Bahia quis abençoar esse 'acaso'”, continuou Rafa.

“Que forte ter deixado gritar minha intuição que me levou pra lá, eu precisava ter te conhecido. Te respondi que você foi a resposta, e foi. Dos mais bonitos aos mais descrentes e audaciosos pedidos. Chega a ser inexplicável quando tento falar de você pra alguém, só quem cruza seu caminho vai entender o que estou falando, me conforta saber que ainda tem pessoas como você pelo mundo. que coisa boa ter você comigo, amo você também”, completou a ex-BBB.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)



Amigas!

Recentemente, Rafa Kalimann causou comoção nas redes sociais ao reencontrar uma amiga nos estúdios da Rede Globo. A influenciadora se encontrou com a cantora Manu Gavassi, com quem participou do BBB 20. “Matando a saudade da minha pequena, Manu Gavassi", escreveu a ex-apresentadora do programa “Casa Kalimann” na legenda da postagem.