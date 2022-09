Rafa Kalimann faz carão e esbanja beleza em vídeo de ensaio fotográfico

A influenciadora Rafa Kalimann publicou em suas redes sociais um vídeo posando para um ensaio fotográfico e recebeu diversos elogios de seus seguidores

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 20h55

Nesta quinta-feira, 15, Rafa Kalimann (29) compartilhou em seu Instagram um vídeo feito durante um ensaio fotográfico.

No clipe em preto e branco, a influenciadora aparecia com diversos looks e fazendo carão para uma série de fotografias.

“Se você é coerente consigo mesmo, o resto é suportável. Eu suporto”, escreveu a ex-BBB na legenda parafraseando a escritora Hilda Hilst.

Nos comentários, os fãs da participante do BBB 20 adoraram o vídeo e rasgaram elogios! “Que mulher”, escreveu uma seguidora. “Linda, um arraso”, escreveu outro fã.

Viajando!

Na última quarta-feira, 15, Rafa deixou os fãs babando ao compartilhar em suas redes sociais um álbum de fotos de sua viagem à Bahia.

A influenciadora publicou 10 fotos nas quais aparecia na beira de uma piscina, se divertindo em um balanço na praia e visitando alguns pontos turísticos.