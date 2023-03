Que look é esse? Patrícia Poeta surpreende com vestido sem alça brilhante: ''Linda''

Apresentadora Patrícia Poeta surpreende com look de gala no 'Encontro' e passa dos limites da beleza

A apresentadora Patrícia Poeta (46) surpreendeu com o look do dia para o Encontro desta segunda-feira, 13. Para comandar o Troféu Encontro 2023, a famosa apostou em uma roupa de gala nada discreta e impressionou ao surgir com uma produção deslumbrante.

Para o momento especial da atração, a jornalista global apostou em um vestido verde, de modelo sem alça, todo brilhante, que a deixou ainda mais bela.

Com os cabelos ondulados, maquiagem marcante e acessórios de tons parecidos com o da roupa, Patrícia Poeta surgiu arrasadora no palco.

"Programa especial de hoje! Obrigada a todos pela companhia! Gratidão @alexandrarichteroficial , @guitoshow@_pequenalo@mumuzinho e @renatodarocinha! Parabéns aos vencedores! E parabéns, equipe linda do Encontro, pelo trabalho! Vambora trabalhar que amanhã tem mais", agradeceu ela na legenda da publicação.

Nos comentários do post, os internautas logo se mostraram admirados com a beleza e estilo da famosa. "Que mulher linda", exclamaram os fãs. "Diva que arrasa sempre", falaram outros.

++ Patrícia Poeta surpreende com look arrasador de Carnaval: ''Nota 10''

Veja o look de Patrícia Poeta para o Troféu Encontro 2023:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Poeta (@patriciapoeta)

Patrícia Poeta vira meme após 'Encontro' apostar em jornalismo policial

A apresentadora Patrícia Poeta virou piada na internet após o programa 'Encontro' ter mudado a abordagem e investido em jornalismo policial.

Diversos internautas viram a mudança do programa, que antes era apresentado por Fátima Bernardes, como uma espécie de cópia de programas como Primeiro Impacto do SBT e Brasil Urgente da Band.

Com toda a criatividades dos usuários do Twitter, diversas montagens da apresentadora no lugar de apresentadores como Datena e Dudu Camargo foram feitas.

Algumas críticas também foram feitas. Muitos telespectadores comentaram sobre a frieza com que ela entrevistava as vítimas e perguntas feitas em horas sensíveis de depoimentos. Veja os memes aqui.