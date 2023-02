Patrícia Poeta surpreende com look arrasador de Carnaval: ''Nota 10''

Apresentadora Patrícia Poeta impressionou ao apostar em roupa vibrante e maquiagem brilhante para segundo dia de Carnaval

A apresentadora Patrícia Poeta (46) surpreendeu com seu look para o segundo dia de Carnaval. Neste sábado, 18, a famosa compartilhou fotos de sua produção para a folia e impressionou com os detalhes nada discretos.

Nos registros, a jornalista apareceu deslumbrante usando uma roupa cor de rosa com efeito metálico. Se não bastasse a peça, ela ainda apostou em uma maquiagem cheia de brilho e deu um show de beleza.

"Partiu segundo dia de carnaval", contou Patrícia Poeta onde está curtindo a folia ao marcar a localização das fotos em Salvador.

Nos comentários da publicação, os seguidores logo admiraram a famosa cheia de estilo e brilho. "Nota 10", aprovaram os fãs. "Tá maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda nesta sexta-feira, 17, a apresentadora global roubou a cena ao colocar suas pernas torneadas para jogo em outro look de Carnaval.

Veja o look de Patrícia Poeta:

Patricia Poeta fala de sua paixão por Fernando de Noronha

Em uma entrevista na Revista CARAS, Patricia Poeta falou sobre a sua paixão por Fernando de Noronha. Ela contou que adora passar as férias na região. “Noronha é um lugar mágico, com paisagens lindas e uma energia incrível. Saio da ilha revigorada, feliz, mais leve e pronta para encarar os nossos desafios diários”, disse ela.

Então, ela contou como é o seu roteiro em Noronha. “Minha primeira parada é a Praia da Conceição, aos pés do Morro do Pico. Sempre vou lá bater um papo com Iemanjá e agradecer. Também curto muito a Praia da Cacimba do Padre e todo o visual do Mirante do Boldró. O que não faltam são praias lindas e paisagens maravilhosas! A praia do Sancho, então, é uma das mais lindas e incríveis do mundo. Eu também não perco por nada o Festival do Zé Maria. Sempre vou. Lá é muito alto-astral e uma forma de reencontrar os amigos também”, comentou.