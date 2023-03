Patrícia Poeta vira meme após 'Encontro' apostar em jornalismo policial

Apresentadora Patricia Poeta foi comparada com Datena, Dudu Camargo e outros comandantes de programas

A apresentadora Patrícia Poeta virou piada na internet após o programa 'Encontro' ter mudado a abordagem e investido em jornalismo policial.

Diversos internautas viram a mudança do programa, que antes era apresentado por Fátima Bernardes, como uma espécie de cópia de programas como Primeiro Impacto do SBT e Brasil Urgente da Band.

Com toda a criatividades dos usuários do Twitter, diversas montagens da apresentadora no lugar de apresentadores como Datena e Dudu Camargo foram feitas.

Algumas críticas também foram feitas. Muitos telespectadores comentaram sobre a frieza com que ela entrevistava as vítimas e perguntas feitas em horas sensíveis de depoimentos.

Veja memes:

Patricia Poeta é alvo de piadas e brincadeiras por conta de apostar em Jornalismo polícia crime às 09h30 no encontro que tem um Telejornal antecedendo na grade. pic.twitter.com/2SSwXt25xf — Luktv 📺🎤📹 (@luktv_spsjc) February 28, 2023

SBT dispensa Dudu Camargo e contrata Patrícia Poeta pic.twitter.com/SInAFFPE1O — Renovato (@arturenovato) March 1, 2023 A Globo anunciou novidades para março

Entre eles está o novo programa de Patrícia Poeta: Cai o Encontro, entra o... pic.twitter.com/4MpCABVWBO — Flávio Henrique Cesar (@fhcsaoroque220) February 28, 2023