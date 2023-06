Priscilla Alcântara radicaliza o visual e ganha elogios dos fãs "Linda"

A cantora Priscilla Alcântara impressionou os seguidores das redes sociais ao mostrar o novo visual

Priscilla Alcântara decidiu passar por uma transformação radical em seu visual! A cantora, que completou 27 anos no último dia 19, impressionou os seguidores das redes sociais ao mostrar o novo corte de cabelo.

Na tarde desta quarta-feira, 21, a artista compartilhou em seu perfil no Instagram uma sequência de fotos exibindo o novo cabelo, que está mais curto, um pouco abaixo do ombro, e com os fios mais claros. Além disso, ela também decidiu fazer uma franja.

Ao compartilhar a transformação, Priscilla falou sobre a chegada do novo ciclo e confessou que está em vivendo a melhor fase da sua vida. "FIZ 27! E mudei o cabelo. Tô feliz demais. Vivendo a melhor vida. Dá pra ver, né?", disse a cantora, que ainda aparece em outras imagens ao lado dos amigos.

Por fim, a cantora também confessou que continua recebendo mensagens de parabéns, já que muitas vezes também esquece os aniversários de pessoas próximas. "Se não me deu parabéns, pode dar ainda. Eu sempre esqueço o dos outros também", finalizou.

Os fãs elogiaram o visual de Priscilla e também deixaram mensagens de felicitações. "Muito linda. Viva você", disse a apresentadora Maisa. "Parabéns!!! Felicidades!!! Você merece todo sucesso!", escreveu o apresentador Reinaldo Gottino. "Linda! Parabéns Pri! Que Deus te abençoe e te proteja sempre", falou uma seguidora.

Confira as fotos do novo visual:

Priscilla Alcântara rebate críticas por 'desvio' da Igreja

A cantora Priscilla Alcântara decidiu desabafar sobre as críticas que recebe constantemente dos evangélicos que apontam seu 'desvio' da Igreja. Há alguns anos, a famosa abandonou a música gospel e seu lado religioso para se dedicar mais ao pop, fazendo com que os ataques começassem, chegando mesmo a colocar sua fé em questão.

"A fé é a raiz que me sustenta, onde quer que eu vá. Por isso eu sou tão livre, porque sei da força da minha fé. Posso sentir ventos diferentes, porque isso não me abala. Eu me desviei da expectativa das pessoas, de um padrão, do fanatismo religioso. Nesse sentido, eu sou a maior desviada, você não vai encontrar ninguém mais desviada do que eu", disse a artista em entrevista ao Otalab, do UOL.

