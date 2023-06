Priscilla Alcântara transborda seletividade e revela qual tipo de homem não fica

Cantora Priscilla Alcântara revela principal característica que faz ela ficar com algum homem

A cantora Priscilla Alcântara decidiu dar uma de sincerona sobre sua vida amorosa, revelando quais são as características que a levam ficar com algum homem. Solteira, a famosa garantiu que tem bom gosto na hora de escolher com quem vai se envolver romanticamente.

Durante uma entrevista no Otalab, do apresentador Otaviano Costa, Priscilla revelou que não fica com homens feios, mas explicou o porquê. De acordo com a cantora, sua irmã se envolve com muitos feitos, que acabam tratando ela mal, e, por conta disso, ela já aprendeu a lição.

“Eu moro com a minha irmã, a Aline. A gente tem um fórum, e ela é adepta de ficar com feio. Mas, se você der muita moral para o feio, ele vai c*** na sua cabeça. Por isso eu só fico com bonito”, explicou Priscilla Alcântara. Ainda na conversa, a famosa aproveitou para falar sobre sua relação com Bruna Marquezine, que é sua amiga de longa data. A cantora revelou que a amizade é tão forte, que trocam sonhos entre si.

“Eu amo. A Bruna é minha irmã. É um outro lugar que ela tem na minha vida. Da gente sonhar muito juntas. Ela sonha meus sonhos e eu sonho os dela. E a gente sonhou com essa coisa do Besouro Azul há muito tempo. Esse encontro com a Zendaya, a gente sonhou há muito tempo”, contou.

Priscilla Alcântara é uma cantora e apresentadora de 26 anos, nascida no dia 19 de junho de 1996, na cidade de Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo. Ela ficou bastante famosa por apresentar o saudoso Bom Dia & Cia, ao lado de Yudi.

Priscilla Alcântara mostra detalhes de sua casa

Há poucos meses, Priscilla Alcântara fez a alegria dos fãs ao mostrar detalhes de como é a sua casa. Ela gravou stories no Instagram enquanto os móveis planejados estavam sendo montados em sua casa de dois andares. Nas imagens, ela exibiu a sala de estar e também deixou à mostra uma parte da piscina no jardim. Além disso, a artista revelou que transformou um dos quartos da casa em um closet, com direito a armários planejados e sapateira. “Hoje é um dia super especial. O pessoal veio fazer a montagem dos planejados aqui da minha casa. E está ficando tudo muito lindo. Não vejo a hora de ver tudo pronto”, disse ela, e completou: “Olha só a bagunça que está aqui, porque está tudo desmontado. Galera ainda está montando”.