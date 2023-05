Priscilla Alcântara rebate críticas por ‘desvio’ da Igreja: ‘Fanatismo religioso’

Cantora Priscilla Alcântara se defende e critica religiosos após ser detonada por abandonar música gospel

A cantora Priscilla Alcântara (26) decidiu desabafar sobre as críticas que recebe constantemente dos evangélicos que apontam seu ‘desvio’ da Igreja. Há alguns anos, a famosa abandonou a música gospel e seu lado religioso para se dedicar mais ao pop, fazendo com que os ataques começassem, chegando mesmo a colocar sua fé em questão.

Durante uma entrevista ao Otalab, do UOL, a apresentadora revelou que precisou fortalecer sua própria fé para poder encarar os comentários negativos. A cantora ainda reforçou que nunca abandonou sua religião, mas não se submete ao “fanatismo religioso”.

“A fé é a raiz que me sustenta, onde quer que eu vá. Por isso eu sou tão livre, porque sei da força da minha fé. Posso sentir ventos diferentes, porque isso não me abala”, comentou a cantora. A ex-SBT tomou para si o título de ‘desviada’. “Eu me desviei da expectativa das pessoas, de um padrão, do fanatismo religioso. Nesse sentido, eu sou a maior desviada, você não vai encontrar ninguém mais desviada do que eu”, completou Priscilla.

