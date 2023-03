Poliana Rocha passa dos limites ao exibir corpão em vestido colado com aberturas: ''Que gata''

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, impressionou ao ostentar curvas escultural em look ousado

A esposa do cantor Leonardo (59), Poliana Rocha (46), deu um show de beleza e estilo ao exibir um look escolhido para acompanhar o amado em uma apresentação. Neste domingo, 05, ela publicou um vídeo mostrando a produção para o momento e impressionou.

No registro compartilhado em sua rede social, a influenciadora apareceu usando um vestido colado de estampa de oncinha nada discreto. Com recorte estratégicos, ela ostentou seu corpão com atitude sem perder a classe.

"Look para acompanhar o maridão em mais um show", escreveu Poliana Rocha na legenda do vídeo arrasador que logo rendeu vários elogios.

Nos comentários, a loira recebeu a atenção de várias famosas. "Maravilhosa", parabenizou a esposa do cantor Gusttavo Lima (33), Andressa Suita (35). "Que gata", exclamou a apresentadora Eliana (50).

Veja o look de Poliana Rocha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Poliana Rocha revela se confia em Leonardo e se deseja ter mais filhos: ''Confio em mim''

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, resolveu responder três perguntas se seus seguidores na rede social. Sincera e corajosa, ela não fugiu dos questionamentos sobre seu relacionamento com o esposo e falou o que pensa.

Primeiro a influenciadora foi questionada sobre se importar quando o sertanejo vai pescar ou algo semelhante. Segundo a loira, ela não liga.

"Não! Hoje foi novamente! Ele gosta, fica feliz! Isso é o que importa! Não temos garantia de nada nessa vida, então temos que fazer o que gostamos, o que nos realiza, o que nos deixa feliz", falou ela sobre cada um fazer suas coisas.

++ Pé de Poliana Rocha rouba a cena em foto e divide opiniões: ''Pezão''

Em seguida, Poliana Rocha foi perguntada mais uma vez sobre confiar em Leonardo novamente. Então ela respondeu: "Confio em mim!". Ela e o famoso estão casados há 26 anos.